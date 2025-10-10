Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Marinha do Brasil formam 23 novos marinheiros auxiliares fluviais no Rio Liberdade

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com a Marinha do Brasil, realizou nesta quinta-feira (9) a formatura de 23 novos Marinheiros Auxiliares Fluviais, moradores das comunidades Periquito e Tristeza, às margens do Rio Liberdade. O evento aconteceu na ponte sobre o rio e marcou a entrega da Carteira de Habilitação do Amador (CHA), documento que autoriza o transporte legal de passageiros, alunos, mercadorias e turistas pelas vias fluviais da região.

A CHA, emitida pela Marinha do Brasil, é obrigatória para a condução de embarcações e só pode ser obtida por maiores de 18 anos que concluam um curso com aulas teóricas e práticas, além da aprovação em exames. O documento tem validade de 5 anos e garante mais segurança e legalidade para os condutores, evitando multas e outras penalidades por irregularidades.

Segundo a Secretaria Municipal, mais de 50 aquaviários já foram formados apenas em 2025 com apoio da Prefeitura e da Marinha, contemplando comunidades ribeirinhas como as do Rio Croa e Rio Liberdade.

Para a barqueira Nádima Lima, da Comunidade Tristeza, o curso representa não apenas a legalização da atividade, mas também uma conquista para as mulheres da região.

“Para mim é muito gratificante participar do curso, não só representando as mulheres, mas também porque vamos estar legalizados, sabendo de todas as normas da Marinha e vamos navegar com segurança. Quero agradecer ao prefeito Zequinha Lima por dar essa oportunidade para todos nós”, afirmou.

Francisco Vaneilson Pinheiro, também da Comunidade Tristeza, destacou o conhecimento adquirido:

“É um curso muito importante porque a gente se qualifica. A gente não tinha o conhecimento das leis, e a partir dessa parceria, a gente adquire o que precisa para transportar com mais segurança no rio. O prefeito está de parabéns por atender nossa comunidade.”

O curso teve carga horária de 90 horas e é classificado como de nível 2, o que permite aos concluintes a condução de diversos tipos de embarcações. De acordo com o Capitão Adriano Bernardo, Comandante da Marinha em Cruzeiro do Sul, a formação abrange disciplinas como segurança da navegação, primeiros socorros e normas da autoridade marítima.

“A Agência Fluvial de Cruzeiro do Sul é responsável pelo ensino profissional marítimo em todo o Vale do Juruá. Graças à parceria com a Prefeitura, conseguimos ampliar a realização de cursos, capacitando cada vez mais aquaviários. A Marinha e a Prefeitura continuarão trabalhando juntas para levar novas oportunidades à região”, afirmou o Capitão.

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Janaína Terças, reforçou o compromisso da gestão do prefeito Zequinha Lima com a qualificação dos trabalhadores ribeirinhos e com o fortalecimento do turismo local.

“Este é o segundo curso ministrado por meio da parceria com a Marinha. Mais de 50 pessoas já estão habilitadas com sua carteira náutica para fazer o transporte seguro dos nossos ribeirinhos, dos alimentos, dos alunos e dos turistas que visitam nossas belezas”, concluiu.