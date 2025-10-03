03/10/2025
Prefeitura de Cruzeiro do Sul lança Campanha Outubro Rosa com agendamento de 72 mamografias

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lançou nesta quinta-feira, 2, a campanha Outubro Rosa, de combate e prevenção do câncer de mama. O evento aconteceu no complexo esportivo do Bairro Aeroporto Velho com 72 mamografias agendadas, um aulão de dança e a realização de testes rápidos.

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A mamografia é um mecanismo de identificação de alterações mamárias.

“ Esses agendamentos de 72 mamografias são muito importantes para prevenção e promoção da saúde”, citou Marcelo Siqueira, Secretário Municipal de Saúde.

Selvia Rodrigues, aproveitou o lançamento da campanha para marcar sua mamografia e convidou todas as mulheres para fazer o mesmo, citando, inclusive a facilidade para agendamento gratuito.
“Estou muito satisfeita com esse evento e você mulher faça como eu marque sua mamografia e faça o exame, marquei e já farei dia 7, está super fácil para marcar e fazer, você vai estar deixando de pagar para fazer. A doença quando identicafada no início é mais de tratar, não vamos deixar para última hora. Agradeço ao Prefeito Zequinha, ao secretário Marcelo e todas pessoas envolvidas na campanha, estão todos de parabéns pela linda festa realizada neste dia”, disse.

” O incentivo às consultas preventivas médicas e de enfermagem, a realização do PCCU, a realização da mamografia, o mecanismo de rastreio para se identificar previamente a possibilidade de alterações mamárias que possam ensejar o câncer de mama, são alternativas que estão disponíveis o ano inteiro, mas que a gente utiliza o mês de outubro para destacar, para dar notoriedade”,pontuou Marcelo Siqueira.

As mamografias serão realizadas na Maternidade de Cruzeiro do Sul.

