Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém serviços de limpeza noturno nas principais avenidas e centro da cidade

O Departamento de Limpeza também realiza força tarefa após os grandes eventos que acontecem na cidade

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Limpeza Público mantém ativo os serviços de limpeza da cidade inclusive no período noturno nas principais avenidas e no centro da cidade. A noite são executados serviços de varrição, baldeação e recolhimento de entulhos.

O serviço é mantido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

Também ocorre diariamente a coleta de lixo em todos os bairros e conjuntos da cidade, bem como os serviços de roçagem e rastelagem. A retirada de entulhos é feita de acordo com o um cronograma.

O Departamento de Limpeza também realiza força tarefa após os grandes eventos que acontecem na cidade, como no desfile do aniversário dos 121 anos de Cruzeiro do Sul, no último domingo,28. Logo após o desfile as equipes iniciaram a limpeza do local.

Francisco Fábio Correia, o “Novo”, Coordenador de Limpeza Pública de Cruzeiro do Sul, disse a manutenção da cidade é prioridade na gestão municipal.

“O serviço de limpeza é feito nos bairros e nas vilas de forma ininterrupta para termos um município sempre limpo como nos pede o Prefeito Zequinha Lima. Nas principais avenidas e centro mantemos equipes diárias na manutenção”, conclui.

