29/10/2025
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Prefeitura de Cruzeiro do Sul participa do XVII Fórum Internacional em Saúde no Acre

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, participa do XVII Fórum Internacional em Saúde que teve início nesta terça-feira,28 e prossegue até sexta-feira,31, no Teatro da Universidade Federal do Acre -Ufac, em Rio Branco. Durante o evento também ocorre o IX Fórum de Saúde Coletiva do Acre, que aborda práticas e ações voltadas à gestão de resíduos e à promoção de cidades mais sustentáveis.

A conferência tem como objetivo discutir a política nacional de resíduos sólidos, política reversa, gestão, economia circular e alternativas penais, seguindo a Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU), relacionadas ao 16 Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS), com o Tema: Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

O evento onde está a secretária da pasta, Edna Fonseca,reúne especialistas, gestores e autoridades de todo o país e da América do Sul para discutir estratégias voltadas à Política Nacional de Resíduos Sólidos, à Logística Reversa, à Gestão Ambiental, à Economia Circular e às Alternativas Penais como medidas socioeducativas e socioambientais na Amazônia Ocidental Acreana.

Edna Fonseca participa do evento como conferencista, apresentando o tema:

“Experiência piloto da Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade frente aos Resíduos Sólidos Recicláveis: facilidades e dificuldades.” Em sua exposição, ela destacou as iniciativas de Cruzeiro do Sul com a coleta seletiva, a criação de garrafas ecológicas, a instalação de lixeiras sustentáveis e a transformação de garrafas PET em vassouras ecológicas, práticas que demonstram o compromisso do município com a logística reversa e a transformação de resíduos em sustentabilidade.

“Eu apresento a experiência piloto da Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade frente aos resíduos sólidos recicláveis, as facilidades e dificuldades, mostrado a redução de materiais que deixam de ser levados para o nosso aterro controlado e são recuperados pela cooperativa COOPSUL, que contribui diretamente para o fortalecimento do trabalho desenvolvido pelos catadores, que transformam o material recolhido em renda e novos produtos”, destacou a secretária.

O encontro pretende ainda conhecer a problemática dos resíduos sólidos e suas implicações nos países vizinhos Peru e Bolívia, proporcionar a reeducação, reinserção social e reciclagem de resíduos sólidos por infratores de baixo potencial ofensivo, sentenciados pela justiça com cumprimento das alternativas penais, enquanto medidas socioeducativas e socioambientais na Amazônia Ocidental Acreana. Além disso, com a conferência deve ser inserido o projeto 3 R’s no Protagonismo Colaborativo da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Acre, com incentivo empresarial no reaproveitamento dos resíduos sólidos e na geração de emprego e renda.

Após o encontro o objetivo é desenvolver as ações integradas junto ao Governo do Estado, Prefeituras, UFAC e demais parceiros da sociedade civil organizada, para conhecer às experiências locais e de outras regiões, envolvidas com a temática residuos sólidos.

