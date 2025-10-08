Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizará a 3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé 2025

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por da Diretoria de Esportes e Lazer, abre no próximo sábado, 11, no estádio o Cruzeirão, as 18h a 3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé. O jogo de abertura será entre as equipes do Atlético Moa x Clube dos 40.

A Copa conta com atletas veteranos, a partir de 40 anos e se tornou um evento tradicional no calendário esportivo cruzeirense, prometendo movimentar a comunidade local e celebrando o legado do Rei do futebol, Pelé.A competição contará com 19 equipes. O destaque desta edição fica por conta da presença de 6 times da zona rural, representando as vilas do município.

O Diretor de Esportes e Lazer de Cruzeiro do Sul, Gilvan Ferreira, destacou a realização de mais uma competição esportiva que levará novamente grande público para o estádio o Cruzeirão, recentemente revitalizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

“Iniciaremos no próximo sábado, 11, A Copa Rei Pelé de Futebol Master, serão 19 equipes que estarão disputando uma grande premiação. Quero Parabenizar nosso Prefeito Zequinha Lima pelo carinho todo especial que tem pelo esporte em Cruzeiro do Sul porque acabamos de finalizar o Copão do Juruá com mais de 3 mil pessoas no Cruzeirão. Tenho certeza que a Copa Rei Pelé,voltada para os jogadores acima de 40 anos, também receberá um grande público”, concluiu Gilvan.