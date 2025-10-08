08/10/2025
Prefeitura de Cruzeiro do Sul segue incentivando empreendedores do município

O prefeito Zequinha Lima destacou o empenho de Ana e do marido nas vendas nos eventos realizados e ressaltou o papel da gestão em incentivar o empreendedorismo no município

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, intensifica o apoio aos empreendedores do município com a entrega de equipamentos e realização de eventos que reúnem milhares de pessoas e incrementam as vendas. Nesta quarta-feira, 8,o Prefeito Zequinha Lima, entregou um fogão industrial para Cleiciane Pinheiro, conhecida como Ana, que vende espetinhos em eventos.

Em agosto deste ano a empreendedora recebeu equipamentos da gestão municipal,mas em uma demonstração de solidariedade ela optou por doar parte dos itens para outra mulher em situação financeira mais difícil do que a dela. No Festival da Festival da Farinha, realizado pela Prefeitura de 27 a 30 de agosto, Ana vendeu mais de R$ 28 mil em espetinhos e na ocasião agradeceu pelo evento, que possibilitou os bons negócios.

Prefeito Zequinha Lima entrega fogão industrial para empreendedora que vende espetinhos em eventos municipais/Foto: Ascom

Ana destacou que o fogão industrial era um sonho e vai facilitar o trabalho dela. “Agora, com este fogão de seis bocas, poderei cozinhar muito mais rapidamente. O que precisamos são de oportunidades e a gestão tem me ajudado bastante. No Festival da Farinha, tive uma venda extraordinária, superando até o que fiz na ExpoAcre Juruá. Com os lucros, consegui comprar madeiras com meu esposo pra fazer um ponto de vendas aqui na frente e este fogão vai facilitar nosso dia a dia. A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo tem sido uma grande ajuda, e não existe outra gestão como esta”, concluiu.

O prefeito Zequinha Lima destacou o empenho de Ana e do marido nas vendas nos eventos realizados e ressaltou o papel da gestão em incentivar o empreendedorismo no município.

48 equipamentos foram distribuídos pela Prefeitura a 23 empreendedores para fortalecer o comércio local/Foto: Ascom

“Fiquei muito emocionado com o depoimento da Ana durante o festival de farinha. Estamos aqui hoje porque nosso trabalho é proporcionar crescimento às pessoas que precisam, melhorando suas vidas. Nossa gestão está sempre em busca de oportunidades para fomentar o desenvolvimento econômico”, afirmou.

A secretária da pasta, Janaína Terças, ressaltou o compromisso da administração em apoiar os empreendedores. “A gestão do prefeito Zequinha Lima, tem avançado muito na estruturação. E no ambiente de negócios para que, desde o pequeno, o informal, o ambulante, o micro e pequeno empreendedor, todos possam ter êxito e lucratividade nos eventos municipais”, pontuou.

Gestão municipal reforça compromisso com o empreendedorismo, promovendo oportunidades e apoio aos pequenos negócios/Foto: Ascom

48 equipamentos foram entregues em agosto pela Prefeitura

No último dia 26 de agosto, à Prefeitura de Cruzeiro do Sul, entregou 48 equipamentos para empreendedores do município. A solenidade ocorreu na quadra da prefeitura, no bairro Miritizal, e beneficiou diretamente 23 empreendedores do ramo alimentício que atuam em diferentes pontos da cidade.

Ana comemora vendas superiores a R$ 28 mil durante o Festival da Farinha, que impulsionou os negócios locais/Foto: Ascom

Foram entregues 48 equipamentos, sendo 12 carrinhos com estufa para doces e salgados, 2 expositores de verduras e frutas, 5 fritadores de pastel, 2 laminadores de massas, 12 amassadeiras basculantes para massas, 2 carrinhos de hot dog, 5 fogões industriais e 8 churrasqueiras. A ação integrou a terceira fase do programa de apoio ao microempreendedor, que nesta etapa investiu R$ 268 mil em equipamentos para fortalecer o trabalho da categoria.

