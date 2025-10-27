27/10/2025
Prefeitura de Cruzeiro do Sul transfere ponto facultativo do Dia do Servidor Público para sexta-feira

Com a alteração, o expediente nas repartições públicas municipais será normal na terça-feira, 28 de outubro, e suspenso na sexta-feira, 31 de outubro

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul transferiu o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público, desta terça-feira, 28, para a sexta-feira, dia 31 de outubro de 2025.

A decisão, assinada pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, baseia-se no Decreto nº 028/2025, que estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos do município no exercício de 2025. Conforme o documento, a mudança visa melhorar o aproveitamento do calendário administrativo e favorecer a organização das atividades públicas e privadas na cidade.

Prefeitura de Cruzeiro do Sul transfere ponto facultativo do Dia do Servidor Público para sexta-feira/Foto: Reprodução

Com a alteração, o expediente nas repartições públicas municipais será normal na terça-feira, 28 de outubro, e suspenso na sexta-feira, 31 de outubro.

Os serviços considerados essenciais à população, permanecerão funcionando normalmente durante o ponto facultativo, garantindo a continuidade do atendimento à comunidade.

A Prefeitura reforça que a medida segue práticas administrativas comuns em todo o país, buscando oferecer melhor planejamento tanto para os órgãos públicos quanto para os cidadãos.

