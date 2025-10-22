Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai comemorar os 102 anos do Nauas Esporte Club no sábado

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, vai realizar a comemoração dos 102 anos do Nauas Esporte Club no sábado, 25, a partir das 17:00 h, no estádio O Cruzeirão com três partidas de futebol.

Os jogos terão início às 17h com a partida entre a Seleção Sub 20 de Cruzeiro do Sul X Seleção Sub 20 de Rodrigues Alves. Às 18h30 haverá o confronto entre Amigos do Nauas e Ex-jogadores do Nauas. As 19:30 h acontecerá a partida principal entre Nauas x Seleção de Mâncio Lima.

O Nauas Esporte Club foi fundado no dia 19 de outubro de 1923, completando 102 anos de história neste ano de 2025, sendo o primeiro time de futebol do Juruá a se profissionalizar, o que ocorreu em 2008.

O Diretor de Esportes de Cruzeiro do Sul, Gilvan Ferreira, destacou a grandeza do Nauas na propagação do futebol no Juruá.

“Estaremos fazendo uma grande festa para comemorar os 102 anos do nosso glorioso Nauas, que tantas alegrias já nos trouxe, sendo vice campeão acreano profissional. Temos muito orgulho da história do Nauas e o nosso prefeito Zequinha Lima nos permitiu homenagear o time com uma grande festa no Cruzeirão”, concluiu Gilvan.