27/10/2025
Universo POP
Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai realizar I seminário de Igualdade Racial no município na quinta-feira

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio Departamento Municipal de Promoção da Igualdade Racial – DMPIR,vai realizar na quinta-feira, 30, o I Seminário de Igualdade Racial. O evento ocorrerá no auditório do Ministério Público, a partir das 13h30 com o objetivo de debater políticas públicas voltadas à igualdade racial.

O evento contará com a participação do Conselheiro Nacional de Promoção a igualdade racial, Nuno Coelho, da presidente do Conselho Estadual de Igualdade Racial, Gorete da Silva Pinto e da Chefe da Divisão de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos,Nilceia Santos.

O Coordenador do Departamento Municipal de Promoção à Igualdade Racial,Francisco Leilson França,destacou a importância do evento.

“Estaremos juntos, poder público e sociedade civil discutindo políticas de fortalecimento da Igualdade Racial e tenho certeza que faremos um grande evento”, concluiu.

