16/10/2025
Universo POP
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses

Prefeitura de Rio Branco celebra o Dia Mundial da Alimentação com café da manhã especial no Restaurante Popular

Restaurante Popular serve mais de 600 refeições diárias a pessoas em situação de vulnerabilidade, idosos e população em situação de rua

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou, na manhã desta quinta-feira (16), uma celebração especial em alusão ao Dia Mundial da Alimentação. O evento aconteceu no Restaurante Popular, reunindo autoridades, servidores e frequentadores do espaço, que participaram de um café da manhã caprichado em um ambiente acolhedor e climatizado.

Foto do Restaurante Popular
O evento aconteceu no Restaurante Popular, reunindo autoridades, servidores e frequentadores do espaço, que participaram de um café da manhã caprichado em um ambiente acolhedor e climatizado. (Jeferson Carvalho/Secom)

Nos últimos meses, a gestão municipal realizou diversos investimentos no Restaurante, que passou por melhorias significativas. Agora, pessoas em situação de rua também podem almoçar no local, usufruindo de um espaço digno e confortável, um avanço importante para aqueles que antes faziam suas refeições nas ruas, debaixo do sol.

Foto do secretário Joãop Marcos Luz
“Tudo isso é um serviço que a Prefeitura de Rio Branco está prestando para as pessoas mais vulneráveis”, pontuou João Marcos Luz. (Foto: Jeferson Carvalho/Secom)

O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, destacou o compromisso da Prefeitura com a segurança alimentar e o fortalecimento da rede de atendimento aos mais vulneráveis.

“Tudo isso é um serviço que a Prefeitura de Rio Branco está prestando para as pessoas mais vulneráveis. E é bom que se diga que em breve, mais quatro unidades serão inauguradas, sendo elas nos bairros Cidade Nova, São Francisco, Calafate e Tancredo Neves. Então, na prática, estamos demonstrando que a alimentação é uma prioridade na gestão do prefeito Tião Bocalom. Em breve, vamos implantar outras unidades e conseguir atender cada vez melhor o cidadão de Rio Branco e os mais vulneráveis”, pontuou Luz.

Foto de Exposição de Alimentos
O Restaurante Popular funciona como um importante dispositivo de segurança alimentar. (Foto: Jeferson Carvalho/Secom)

O Restaurante Popular funciona como um importante dispositivo de segurança alimentar, produzindo diariamente mais de 600 marmitas destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade, idosos e população em situação de rua.

Foto Márcia Andreatto
A coordenadora do espaço, Márcia Andreatto, ressaltou o orgulho de fazer parte de um projeto que é referência no estado e também fora dele. (Foto: Jeferson Carvalho/Secom)

A coordenadora do espaço, Márcia Andreatto, ressaltou o orgulho de fazer parte de um projeto que é referência no estado e também fora dele. “Fico feliz que possamos comemorar junto ao Município, justamente o nosso único Restaurante Popular de Rio Branco e não só da capital, mas também do estado, servindo como exemplo até para outros estados. Eles ligam para pedir orientação sobre os nossos trabalhos, pois somos destaque no que fazemos aqui.”

Foto Sergiane Costa
A gerente do Departamento de Segurança Alimentar, Sergiane Costa, relembrou o papel essencial do Restaurante Popular durante a pandemia. (Foto: Jeferson Carvalho/Secom)

A gerente do Departamento de Segurança Alimentar, Sergiane Costa, relembrou o papel essencial do Restaurante Popular durante a pandemia, quando o espaço continuou funcionando para garantir refeições a quem mais precisava.

“A Prefeitura de Rio Branco é um instrumento que atua diretamente na garantia do direito à alimentação adequada, como está na Constituição Federal. A alimentação é um direito e deve ser garantido. A Prefeitura vem desempenhando esse papel, e o nosso prefeito colocou como prioridade a funcionalidade do Restaurante Popular.”

Foto Francisco Assis
Entre os frequentadores assíduos do restaurante está Francisco de Assis, de 75 anos, morador do bairro Sobral. (Foto: Jeferson Carvalho/Secom)

Entre os frequentadores assíduos do restaurante está Francisco de Assis, de 75 anos, morador do bairro Sobral. Há um ano ele almoça no local e faz questão de agradecer pela qualidade da comida e pelo atendimento recebido. “Para mim, é ótimo. Sempre fui bem recebido e tratado. Os funcionários são muito bons para nós aqui.”

Foto dos idosos se alimentando
Grande parte do público atendido é formada por idosos, que encontram no Restaurante Popular uma alimentação rica e balanceada. (Foto: Jeferson Carvalho/Secom)

Grande parte do público atendido é formada por idosos, que encontram no Restaurante Popular uma alimentação rica e balanceada, essencial para manter a saúde em dia, especialmente para quem faz uso de medicamentos.

Foto de Maria Eliza
A aposentada Maria Eliza da Silva, de 69 anos, moradora da Vila Acre, destacou a importância do serviço. (Foto: Jeferson Carvalho/Secom)

A aposentada Maria Eliza da Silva, de 69 anos, moradora da Vila Acre, destacou a importância do serviço e o quanto ele faz diferença na vida de quem depende dessas refeições. “É uma delícia! Maravilhoso para os idosos, a melhor coisa que o prefeito fez por nós. Eu venho todo dia, de segunda a sexta.”

Foto do evento no Restaurante Popular
O evento foi um momento de confraternização e também de reafirmação do compromisso da Prefeitura de Rio Branco com o direito à alimentação. (Foto: Jeferson Carvalho/Secom)

O evento foi um momento de confraternização e também de reafirmação do compromisso da Prefeitura de Rio Branco com o direito à alimentação e à dignidade, fortalecendo políticas públicas voltadas à inclusão social e ao bem-estar da população mais vulnerável.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost