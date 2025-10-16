Prefeitura de Rio Branco celebra o Dia Mundial da Alimentação com café da manhã especial no Restaurante Popular

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou, na manhã desta quinta-feira (16), uma celebração especial em alusão ao Dia Mundial da Alimentação. O evento aconteceu no Restaurante Popular, reunindo autoridades, servidores e frequentadores do espaço, que participaram de um café da manhã caprichado em um ambiente acolhedor e climatizado.

Nos últimos meses, a gestão municipal realizou diversos investimentos no Restaurante, que passou por melhorias significativas. Agora, pessoas em situação de rua também podem almoçar no local, usufruindo de um espaço digno e confortável, um avanço importante para aqueles que antes faziam suas refeições nas ruas, debaixo do sol.

O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, destacou o compromisso da Prefeitura com a segurança alimentar e o fortalecimento da rede de atendimento aos mais vulneráveis.

“Tudo isso é um serviço que a Prefeitura de Rio Branco está prestando para as pessoas mais vulneráveis. E é bom que se diga que em breve, mais quatro unidades serão inauguradas, sendo elas nos bairros Cidade Nova, São Francisco, Calafate e Tancredo Neves. Então, na prática, estamos demonstrando que a alimentação é uma prioridade na gestão do prefeito Tião Bocalom. Em breve, vamos implantar outras unidades e conseguir atender cada vez melhor o cidadão de Rio Branco e os mais vulneráveis”, pontuou Luz.

O Restaurante Popular funciona como um importante dispositivo de segurança alimentar, produzindo diariamente mais de 600 marmitas destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade, idosos e população em situação de rua.

A coordenadora do espaço, Márcia Andreatto, ressaltou o orgulho de fazer parte de um projeto que é referência no estado e também fora dele. “Fico feliz que possamos comemorar junto ao Município, justamente o nosso único Restaurante Popular de Rio Branco e não só da capital, mas também do estado, servindo como exemplo até para outros estados. Eles ligam para pedir orientação sobre os nossos trabalhos, pois somos destaque no que fazemos aqui.”

A gerente do Departamento de Segurança Alimentar, Sergiane Costa, relembrou o papel essencial do Restaurante Popular durante a pandemia, quando o espaço continuou funcionando para garantir refeições a quem mais precisava.

“A Prefeitura de Rio Branco é um instrumento que atua diretamente na garantia do direito à alimentação adequada, como está na Constituição Federal. A alimentação é um direito e deve ser garantido. A Prefeitura vem desempenhando esse papel, e o nosso prefeito colocou como prioridade a funcionalidade do Restaurante Popular.”

Entre os frequentadores assíduos do restaurante está Francisco de Assis, de 75 anos, morador do bairro Sobral. Há um ano ele almoça no local e faz questão de agradecer pela qualidade da comida e pelo atendimento recebido. “Para mim, é ótimo. Sempre fui bem recebido e tratado. Os funcionários são muito bons para nós aqui.”

Grande parte do público atendido é formada por idosos, que encontram no Restaurante Popular uma alimentação rica e balanceada, essencial para manter a saúde em dia, especialmente para quem faz uso de medicamentos.

A aposentada Maria Eliza da Silva, de 69 anos, moradora da Vila Acre, destacou a importância do serviço e o quanto ele faz diferença na vida de quem depende dessas refeições. “É uma delícia! Maravilhoso para os idosos, a melhor coisa que o prefeito fez por nós. Eu venho todo dia, de segunda a sexta.”

O evento foi um momento de confraternização e também de reafirmação do compromisso da Prefeitura de Rio Branco com o direito à alimentação e à dignidade, fortalecendo políticas públicas voltadas à inclusão social e ao bem-estar da população mais vulnerável.