Prefeitura de Rio Branco dá início a programa de arborização urbana com plantio de 300 mudas

A prefeitura de Rio Branco calcula plantio de 300 mudas para recuperar espaços ambientais e degradados

Por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a prefeitura de Rio Branco, iniciou na última segunda-feira (27) plantio de novas árvores. Nesta fase inicial, o programa de recomposição da arborização urbana da capital, está plantando cerca de 300 mudas de árvores de várias espécies: Sombreiro, branco e amarelo, Ipês roxo, Açaí-solteiro e Oiti.

Avenida Amadeo Barbosa foi o ponto de partida para a iniciativa, que tem como objetivo à revitalização ambiental promovendo bem estar na cidade.

A Avenida Amadeo Barbosa foi contemplada com as mudas | Foto: Wilkes Silva/Secom

Suely Franco, coordenadora do plantio, afirmou que o período do inverno é o momento mais adequado para esse tipo de ações. Ainda de acordo com ela, o solo fica úmido e as chuvas frequentes favorecem o desenvolvimento das plantas.

“Iniciamos agora, com as primeiras chuvas, para aproveitar uma janela maior de tempo e ampliar a cobertura arbórea na cidade, especialmente na área urbana. O trabalho segue até março, quando começa o período de estiagem”, declarou Suely.

De acordo com a secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Charlene Lima, o programa tem como objetivo o equilíbrio ambiental, recuperando áreas degradadas. Pois a cobertura vegetal da cidade contribui nos impactos climáticos.

“Aqui na Amadeo Barbosa, onde iniciamos o projeto, é uma área que frequentemente sofre com queimadas. O objetivo é revitalizar o local e plantar 300 mudas de espécies como Ipês, Jatobá, Açaí e Oiti”, disse Charlene.

 

