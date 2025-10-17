Prefeitura de São Paulo promove Dia D de Vacinação neste sábado

Com o objetivo de regularizar o esquema vacinal de crianças e adolescentes, a Prefeitura de São Paulo realizará, neste sábado (18/10), o Dia D de Vacinação. A ação ocorrerá das 8h às 17h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital.

Na mesma data, as equipes de saúde também farão busca ativa de pessoas com doses em atraso, por meio de ligações telefônicas, mensagens e visitas domiciliares, assegurando a devida proteção.

Serão aplicadas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, além do imunizante contra o HPV para adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não completaram o esquema vacinal. A ação também vai intensificar a vacinação contra a febre amarela e o sarampo.

O Dia D encerra a Semana da Criança, realizada entre os dias 13 e 18 de outubro, com diversas ações de vacinação em locais estratégicos, como escolas, praças, parques e centros comunitários, para facilitar o acesso da população.

“Em São Paulo, o Programa Municipal de Imunizações tem alcançado resultados importantes com a retomada das coberturas de diversas vacinas. Manter a carteirinha atualizada em todas as fases da vida é essencial. Importante aproveitar esse dia para atualizar a vacinação de toda a família nas UBSs da capital”, reforça a coordenadora de Vigilância em Saúde da capital, Mariana Araújo.

A população pode encontrar a UBS mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde.

Avança Saúde

Na mesma data, 18 de outubro, a Prefeitura de São Paulo também realizará a oitava edição do Avança Saúde – Mulher. A iniciativa acontece em todas as 479 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 17h, com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços oferecidos na Atenção Primária e promover o cuidado integral ao bem-estar da população do sexo feminino.

Serão oferecidos, durante todo o dia, exames preventivos como o Papanicolau, e encaminhamentos para realização da mamografia, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de colo do útero e de mama.

A ação, referente ao Outubro Rosa, mês voltado à conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, busca incentivar o autocuidado, fortalecer a educação em saúde e ampliar o acesso aos serviços de prevenção e promoção de bem-estar para mulheres usuárias do SUS, incluindo mulheres cisgênero, travestis e transexuais.

As UBSs realizarão, ainda, atualização vacinal e busca ativa para vacinação contra o HPV. Na ocasião, haverá o Dia D de multivacinação. A população poderá encontrar a unidade mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde.

Atendimento

As atividades nas UBSs serão realizadas em formato de estações, da seguinte forma:

• Acolhimento e atualização cadastral;

• Realização de testes rápidos;

• Atendimento do enfermeiro;

• Consulta médica;

• Orientação farmacêutica;

• Bem viver;

• Saúde Bucal;

• Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, com aplicação da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa na Atenção Básica (Ampi-AB);

• Modera SP e Tabagismo.

Ações educativas individuais e em grupo, com temas como práticas integrativas e complementares (Pics), alimentação saudável, saúde sexual e reprodutiva, prevenção à violência, diversidade, maternidade, climatério, saúde mental e autoexame das mamas farão parte da estação Bem Viver.

