02/10/2025
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026

O XIII Circuito Country e Feira de Agronegócio está previsto para ocorrer em 2026

A Prefeitura de Epitaciolândia oficializou, por meio do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE-AC), a contratação da cantora Joelma como atração principal do XIII Circuito Country e Feira de Agronegócio do município. O valor do contrato, no montante de R$ 650 mil, foi firmado por meio de inexigibilidade de licitação, conforme prevê a Lei nº 14.133/2021.

cantora-joelma-revela-desejo-de-ter-sido-advogada

Joelma/Foto: Reprodução

De acordo com o documento, publicado em 9 de setembro de 2025, a contratação foi realizada junto à empresa J. Music Editora e Produções Artísticas Ltda, responsável pela agenda da artista.

Vale destacar que a contratação por inexigibilidade foi permitida em razão da natureza do serviço, considerando o caráter artístico do show. As despesas serão custeadas com recursos do Programa de Apoio às Promoções Artísticas Populares e Culturais, previstos no orçamento municipal.

O XIII Circuito Country e Feira de Agronegócio está previsto para ocorrer em 2026.

VEJA O DECRETO:

