03/10/2025
Prefeitura faz aterro e drenagem para conter desbarrancamento no Conjunto Vale dos Buritis

Segundo o secretário municipal de obras, Carlos Alves, o problema se agravou recentemente

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou nesta sexta-feira, 3,serviços de drenagem e aterro no Conjunto Vale dos Buritis, no bairro Nossa Senhora das Graças. O objetivo é conter o desbarrancamento e uma cratera que coloca em risco duas residências e interrompendo a trafegabilidade da via.

Segundo o secretário municipal de obras, Carlos Alves, o problema se agravou recentemente, provocando o desabamento de parte da estrada e ameaçando a estrutura de imóveis próximos.

A intervenção prevê inicialmente a drenagem da água com instalação de bueiros para evitar o avanço da erosão, seguida pelo aterro com grande volume de barro e, posteriormente, a recuperação completa da via com asfalto e meio-fio. De acordo com o secretário, trata-se de uma ação de grande porte.

“É um serviço grande porque envolve muitas carradas de barro para conter o avanço da erosão. Estamos realizando toda a drenagem necessária, colocando bueiros e fazendo o aterro para que esse buraco não avance mais e não ameace as casas que estão próximas. Depois dessa etapa, faremos a recuperação da estrada com asfalto e meio-fio, devolvendo segurança e trafegabilidade para os moradores”, destacou.

