Prefeitura inicia decoração do Natal no Centro de Rio Branco, com conclusão para novembro

Outra atração será o túnel iluminado, que substituirá o tradicional teto de LED usado nos anos anteriores

A Prefeitura de Rio Branco iniciou os preparativos para a programação natalina deste ano. As equipes trabalham na montagem da decoração da Praça da Revolução, que deve ser concluída até o dia 20 de novembro, segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Cid Ferreira. A data de acendimento das luzes será definida pelo prefeito Tião Bocalom.

Neste ano a decoração traz novidades | Foto: Marcos Araújo, Secom

Entre as novidades, está o show de luzes sincronizado com músicas natalinas, em que as árvores da praça mudarão de cor conforme o ritmo das canções. Outra atração será o túnel iluminado, que substituirá o tradicional teto de LED usado nos anos anteriores.

A ornamentação também vai abranger as regionais da capital, com iluminação especial em LED, além de prédios públicos como a sede da Prefeitura e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

De acordo com o secretário Cid Ferreira, o objetivo é ampliar o alcance e a qualidade das celebrações. “Queremos um Natal mais bonito e com mais tecnologia. As árvores terão efeitos de luz que se movimentam conforme a música, e teremos uma árvore principal de 22 metros, com sistema de som programado”, explicou.

A tradicional Casa do Papai Noel também está sendo construída e fará parte da programação do Natal de Vida, Esperança e Dignidade, projeto que a gestão municipal realiza anualmente para celebrar o fim de ano na capital.

