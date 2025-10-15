Prefeitura mantém multa de R$ 3,5 milhões a 99 por mototáxi em SP

A Prefeitura de São Paulo rejeitou a defesa da 99 e manteve a multa de R$ 3,46 milhões à empresa por ter operado serviços de transporte remunerado de passageiros por motocicletas na capital paulista. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial desta quarta-feira (15/10) e ainda cabe recurso.

O valor da multa foi calculado em função dos 12 dias de descumprimento de um decreto de janeiro de 2023, em que a Prefeitura proibiu o serviço pelos riscos à segurança viária.

Na aplicação da sanção, o Secretário Adjunto de Mobilidade Urbana e Transporte, Rafael Toniato Mangerona, entendeu que o poder municipal detém a competência de fiscalizar e suspender o serviço em razão da ausência de uma decisão judicial que restrinja o seu poder.

Ele também argumentou que, mesmo que houvesse permissão para o mototáxi na Carteira Nacional de Habilitação, as empresas teriam que cumprir outros requisitos, como cadastrar os mototaxistas e o compartilhar os seus dados com a gestão municipal. O secretário rejeitou integralmente a defesa da empresa, que terá 15 dias para responder à decisão após ser notificada judicialmente.

Em agosto, a Prefeitura já havia rejeitado a defesa das empresas Uber e 99 em razão de uma outra multa de R$ 500 mil pela operação irregular do serviço. A sanção foi confirmada em 9 de outubro.

A reportagem buscou a defesa da 99 e aguarda retorno da empresa.

