Prefeitura vai instalar energia solar em todos os prédios públicos após sanção de lei municipal

O município de Epitaciolândia terá sistemas de energia solar em todos os prédios públicos após a sanção de uma lei municipal que determina a instalação de painéis fotovoltaicos em edifícios da administração. A norma foi sancionada nesta terça-feira (28) pelo prefeito Sérgio Lopes.

De autoria do vereador Ari Osvaldo Matos da Silva, a lei tem como objetivo reduzir os gastos com energia elétrica, incentivar o uso de fontes renováveis e contribuir para a diminuição da emissão de gases poluentes. O texto também prevê que o projeto sirva como ferramenta de educação ambiental nas escolas municipais.

A instalação dos sistemas será realizada de forma gradual, conforme a viabilidade técnica e orçamentária do município. O projeto poderá ser executado com recursos próprios, parcerias, convênios ou emendas parlamentares.

A prefeitura terá prazo de até 180 dias para apresentar um plano de implementação, com levantamento dos prédios aptos, cronograma de execução, estimativa de custos e projeção de economia.