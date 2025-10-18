Premiê da Alemanha é acusado de racismo após fala sobre imigrantes

A declaração do chanceler federal alemão, Friedrich Merz, vinculando imigrantes a um “problema da paisagem urbana” lhe rendeu acusações de racismo e críticas, inclusive, de dentro de seu próprio partido e dos sociais-democratas, seus parceiros de governo.

Durante um evento oficial no estado de Brandemburgo, no leste da Alemanha na última segunda-feira, Merz respondeu a uma pergunta sobre sua estratégia em resposta à ascensão da Alternativa para a Alemanha (AfD), apontando que os pedidos de refúgio haviam caído 60% em agosto em comparação com o ano anterior.

Agravando a controvérsia, houve o fato de a frase em questão não ter aparecido posteriormente na transcrição do discurso enviada pela assessoria de imprensa do governo. Um porta-voz tentou justificar isso na quarta-feira, argumentando que, quando Merz a proferiu, não estava falando como chanceler, mas como líder do partido.

“Lenha na fogueira”

Do Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD), o parceiro minoritário do bloco democrata-cristão liderado por Merz, a porta-voz do grupo parlamentar para a migração, Rasha Nasr, acusou o chanceler, em entrevista ao semanário Der Spiegel de “colocar lenha na fogueira” e causar divisão com essas palavras.

Até mesmo colegas de partido de Merz, como o prefeito de Berlim, Kai Wegner, se distanciaram das declarações do chefe de governo alemão.

Em declaração ao jornal berlinense Der Tagesspiegel, Wegner observou que a paisagem urbana de Berlim reflete sua natureza diversa, internacional e cosmopolita, enquanto há um problema com criminalidade e violência, que, no entanto, não pode ser vinculado a nacionalidades específicas.

Forças de oposição de esquerda foram mais duras em suas críticas, acusando a chanceler de racismo.

Carta aberta

“Suas declarações são racistas, discriminatórias, ofensivas e indecentes”, declararam dezenas de políticos verdes em uma carta aberta a Merz, citada por veículos de comunicação alemães como o Süddeutsche Zeitung.

Na carta, os ambientalistas acusaram Merz de adotar a retórica da extrema direita e de rotular cidadãos com raízes em outros países como estrangeiros.

“Onde você vê o ‘problema’ além da cor da pele das pessoas?”, perguntou a líder do grupo parlamentar do Partido Verde, Katharina Dröge, na quinta-feira no Bundestag.

Por sua vez, o deputado Ferat Kocak, do partido A Esquerda, falou no Bundestag sobre o “racismo descarado” do chanceler, de natureza “incendiária”.

Por outro lado, a AfD, de ultradireita, principal partido da oposição, ecoou amplamente as palavras de Merz nas redes sociais, onde alguns de seus membros compartilharam fotos de espaços urbanos problemáticos com pessoas de origem migrante ou imagens idealizadas de alemães loiros.

