premier-league:-chelsea-vence-nottingham-forest-por-3-x-0-e-vai-ao-g-4

O Chelsea venceu o Nottingham Forest por 3 a 0, neste sábado (18/10), no City Ground, em partida válida pela 8ª rodada da Premier League. Com o resultado, os Blues voltaram a estar entre os quatro primeiros colocados na tabela de classificação da competição.

Os gols foram marcados por Acheampong, Pedro Neto e Reece James. O time londrino dominou o segundo tempo e construiu o placar com tranquilidade, apesar de um início de jogo morno e com poucas chances criadas na etapa inicial.

A partida contou com a presença de vários jogadores brasileiros. O Nottingham Forest teve Murillo e Douglas Luiz entre os titulares. No segundo tempo, Igor Jesus, ex-Botafogo, também integrou o plantel dos donos da casa. Pelo lado dos visitantes, João Pedro e Andrey Santos foram selecionados entre os 11 iniciais e Estêvão saiu do banco para disputar a partida.

Como foi o jogo

A primeira metade da partida foi equilibrada e sem grandes emoções. As equipes trocaram passes no meio de campo, mas com pouca objetividade. Na volta do intervalo, o Chelsea mostrou outra postura e resolveu o confronto rapidamente.

Logo aos quatro minutos, Pedro Neto cruzou na medida para Acheampong abrir o placar de cabeça. Pouco depois, o português ampliou a vantagem ao marcar um belo gol em cobrança de falta, sem chances para o goleiro adversário.

Nos minutos finais, o lateral Reece James aproveitou sobra dentro da área e fechou a conta aos 39 minutos do segundo tempo. Já no fim, Malo Gusto recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, mas a vantagem dos Blues já estava consolidada.

Situação na tabela

Com o triunfo, o Chelsea chegou aos 14 pontos e assumiu temporariamente a quarta colocação. Para se manter no G4, a equipe de Mauricio Pochettino ainda depende dos resultados de Bournemouth, Manchester City e Crystal Palace, que entram em campo na sequência da rodada.

O Nottingham Forest, por outro lado, vive momento delicado. Com apenas cinco pontos, o time ocupa a 17ª posição e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento caso os concorrentes diretos pontuem.

Próximos compromissos

O Chelsea volta a entrar em campo nesta quarta-feira (22/10), para enfrentar o Ajax pela Champions League. Os Blues jogam em casa, no Stamford Bridge, às 16h (horário de Brasília).

O Nottingham Forest segue como mandante em seu próximo compromisso e vai encarar o Porto na quinta-feira (23/10), às 16h, pela Liga Europa.