18/10/2025
Premier League: Manchester City vence Everton com dois gols de Haaland

Escrito por Metrópoles
premier-league:-manchester-city-vence-everton-com-dois-gols-de-haaland

Pela 8ª rodada da Premier League, o Manchester City recebeu o Everton no Etihad Stadium neste sábado (18/10). Com dois gols de Erling Haaland no segundo tempo, os Citizens venceram por 2 x 0 e chegaram à terceira vitória consecutiva na competição.

Leia também

 

A goal-scoring phenom 😤 pic.twitter.com/x5QpZjUS86

— Manchester City (@ManCity) October 18, 2025

Após o primeiro tempo terminar empatado em 0 x 0, Haaland marcou o primeiro gol do Manchester City aos 13 minutos da etapa final. Após cruzamento de O’Reilly pela esquerda, o atacante subiu alto e cabeceou para o das redes. Aos 18, mais uma vez de dentro da área, Haaland bateu de esquerda e marcou o segundo.

Com o resultado positivo, o Manchester City está na 2ª colocação, com 16 pontos, atrás somente do Arsenal, que tem 19. Nesta rodada, os Citizens ainda podem ser ultrapassados pelo Liverpool e Tottenham, que estão logo atrás. O Everton atualmente está na 10ª posição.

