Prêmio Bibi Ferreira: Laura Castro vence categoria de “Melhor Atriz de Musicais”

Aos 22 anos e grande bagagem profissional, Laura Castro ganhou na noite de quarta-feira (15/10) o Prêmio Bibi Ferreira 2025 na categoria de “Melhor Atriz em Musicais” por seu brilhante trabalho como Cady Heron no espetáculo “Meninas Malvadas”. Ela foi a primeira atriz negra a interpretar a personagem; e tornou-se a artista mais jovem a receber uma indicação nesta categoria de uma das maiores premiações da indústria.

Atriz, cantora, compositora e dubladora, a multiartista é apaixonada pela arte desde os cinco anos e, desde então, vem se dedicando em todos os seus projetos com muito talento, estudo, versatilidade e paixão.

“Quando comecei a estudar teatro musical, sempre acompanhei a premiação Bibi Ferreira e era um grande sonho ir assistir e sentar na plateia. Quando recebi a indicação, não acreditei, pois já era muito além do que imaginei. Mas subir no palco ontem, ser aplaudida pelos meus amigos, parceiros e por tantas pessoas incríveis que sou fã, foi surreal! Sou muito grata a cada pessoa, cada professor e oportunidade. Que sonho!”, comenta Laura Castro. “Agradeço muito aos meus pais por sempre apoiarem meus sonhos, minhas escolhas. Isso é só o começo!”, finaliza.

Nacionalmente conhecida, Laura Castro soma em seu currículo a dublagem da personagem Ariel, no live action da “Pequena Sereia”, dublagem das personagens Mae e Osha da série “The Acolyte” (universo de Star Wars), musical Castelo Rá-tim-bum como “Biba”, integrante do grupo BFF Girls, atuação na Escola de Gênios do Gloob, atuação no longa-metragem “Tudo Por um Pop Star 2”, escrito por Thalita Rebouças, entre outros projetos.

E, nos musicais, além do premiado “Meninas Malvadas”, a artista está em cartaz atualmente no espetáculo “Dream Girls” em São Paulo ao lado de Letícia Soares e Samantha Schmütz, dando vida ao trio de estrelas Deena Jones, Effie White e Lorrell Robinson, respectivamente.

Inclusive, o musical “Meninas Malvadas” ganhou o Prêmio Bibi Ferreira na categoria “Melhor Espetáculo por Voto Popular”. E o espetáculo “Clara Nunes – A Tal Guerreira” foi a grande vencedor da noite, levando cinco prêmios.