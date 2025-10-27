Prêmio eSports Brasil 2025 anuncia finalistas e abre última fase de votação

O Prêmio eSports Brasil 2025 (PeB) revelou na última quinta-feira (23/10) os finalistas das 27 categorias da sua 9ª edição, durante a tradicional Live dos Finalistas. O evento, apresentado por Nyvi Estephan, Camilota XP e Mari Ayrez, contou com a presença do funkeiro MC Marks e foi transmitido pelos canais oficiais do PeB no YouTube e na Twitch.

A maior premiação de games e esportes eletrônicos da América Latina chega à reta final com 29 categorias no total, sendo quatro delas votadas exclusivamente pelo público e 25 definidas em conjunto com o Superjúri e especialistas.

🏆 Etapas de votação

As votações do PeB acontecem em três fases:

Indicação popular e técnica, em que fãs e o Superjúri apontam seus favoritos; Seleção dos finalistas, com base em votos mistos (técnicos e populares); Votação final, que já está aberta no site oficial do Prêmio eSports Brasil, e segue até o dia 18 de dezembro, quando serão revelados os vencedores.

Nas categorias semipopulares, apenas o Superjúri vota nesta fase. Já nas quatro categorias populares (Craque Betano da Galera, Melhor Streamer, Melhor Creator – Short Form e Long Form), o público decide 100% do resultado.

🎮 Destaques entre os finalistas

Entre os indicados estão grandes nomes do cenário competitivo:

FalleN , KSCERATO e Yuurih (Counter-Strike)

aspas e Daiki (Valorant)

MT7 e Bops (Free Fire)

TitaN e Tatu (League of Legends)

Coringa, Sacy e AMD (Personalidade do Ano)

Na categoria Melhor Organização de Esports, disputam os troféus:

FURIA, LOUD, MIBR, Team Liquid e Fluxo.

Já entre os criadores de conteúdo, destacam-se:

Tay Brilhante , El Gato e Nicole Diretora (Short Form);

Paulinho o Loko, Goularte e BRKsEDU (Long Form).

🕹️ Premiação e transmissão

A cerimônia do Prêmio eSports Brasil 2025 acontece no dia 18 de dezembro, às 21h, no Auditório Simon Bolívar, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

O evento será transmitido ao vivo pelo sportv, pelos canais do PeB na Twitch, Kick e YouTube, e também pelo canal da Player1. A cobertura completa com bastidores e entrevistas começa às 19h, em uma “segunda tela” exclusiva.

💬 Declaração da organização

“Chegar nesta fase é ver o trabalho de um ano inteiro refletido nas histórias das estrelas que inspiram o público e moldam o futuro dos eSports no Brasil”, afirmou Gustavo Freudenfeld, diretor-geral do PeB.

“O visual cyberpunk desta edição simboliza a fusão entre humanidade e tecnologia que move o universo dos games.”

Com quase 200 troféus entregues desde sua criação, o Prêmio eSports Brasil se consolida como a principal celebração do cenário gamer latino-americano, reconhecendo atletas, streamers, criadores e equipes que fazem a diferença no universo digital.

📲 Vote nos seus favoritos: premioesportsbrasil.com.br

Fonte: Prêmio eSports Brasil / Player1 / Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet