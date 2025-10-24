24/10/2025
Universo POP
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero

Prêmio Melhores do Ano retorna em novembro após oito anos e prepara edição especial em 2025

A edição comemorativa promete manter o glamour e a emoção que marcaram as três décadas de história do prêmio

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Falta pouco mais de um mês para a edição comemorativa do Prêmio Melhores do Ano, que marca o retorno de um dos eventos mais tradicionais do calendário social e cultural do Acre. Idealizada e organizada por Rubedna Braga, a festa será realizada no dia (27) de novembro, no espaço Gourmet de Silvia Montenegro, em Rio Branco.

A premiação vai voltar após um hiato de oito anos/Foto: Cedida

Após um hiato de oito anos, o evento volta a celebrar personalidades acreanas e nacionais que se destacam em diversas áreas, como arte, política, comunicação e empreendedorismo. Criado em 1987, o prêmio se consolidou pela proposta de reconhecer o trabalho e a dedicação de figuras que contribuem para o desenvolvimento cultural e social do estado.

Rubedna Braga afirma que a edição de 2025 mantém o formato original, com homenageados revelados apenas no dia da cerimônia.

“Eu não divulgo os nomes antes, é tudo surpresa. No momento do evento, os homenageados são anunciados, e ainda há um destaque especial escolhido por mim, que só descobre na hora”, explicou.

A edição comemorativa promete manter o glamour e a emoção que marcaram as três décadas de história do prêmio.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost