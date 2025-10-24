Prêmio Melhores do Ano retorna em novembro após oito anos e prepara edição especial em 2025

Falta pouco mais de um mês para a edição comemorativa do Prêmio Melhores do Ano, que marca o retorno de um dos eventos mais tradicionais do calendário social e cultural do Acre. Idealizada e organizada por Rubedna Braga, a festa será realizada no dia (27) de novembro, no espaço Gourmet de Silvia Montenegro, em Rio Branco.

Após um hiato de oito anos, o evento volta a celebrar personalidades acreanas e nacionais que se destacam em diversas áreas, como arte, política, comunicação e empreendedorismo. Criado em 1987, o prêmio se consolidou pela proposta de reconhecer o trabalho e a dedicação de figuras que contribuem para o desenvolvimento cultural e social do estado.

Rubedna Braga afirma que a edição de 2025 mantém o formato original, com homenageados revelados apenas no dia da cerimônia.

“Eu não divulgo os nomes antes, é tudo surpresa. No momento do evento, os homenageados são anunciados, e ainda há um destaque especial escolhido por mim, que só descobre na hora”, explicou.

A edição comemorativa promete manter o glamour e a emoção que marcaram as três décadas de história do prêmio.