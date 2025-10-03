03/10/2025
Presa na Itália, Zambelli anuncia livro e diz que confia na inocência

Presa na Itália, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) divulgou, nesta sexta-feira (3/10), uma nova “carta ao povo brasileiro”. Nela, a parlamentar afirma que escreveu um livro: “Escrevi um livro, que está sendo editado, e pedirei que vocês conheçam e me ajudem”.

Zambelli também relatou como tem passado os dias na cadeia. “Uso boa parte do meu tempo para orar pelos brasileiros que estão no Brasil ou fora, os perseguidos e perseguidores, que ambos alcancem a misericórdia de Deus”, escreveu Zambelli.

A deputada federal está presa na Itália desde 29 de julho, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Ela foi condenada a 10 anos de prisão por tramar a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em janeiro de 2023.

Presa na Itália, Zambelli anuncia livro em carta ao povo brasileiro

Deputada federal Carla Zambelli

Carla Zambelli

Carla Zambelli fugiu para as Itália depois de ser condenada a 10 anos de prisão

A deputada federal Carla Zambelli

A deputada Carla Zambelli

Para isso, ela contratou o hacker Walter Delgatti, responsável por invadir o sistema do Conselho e elaborar um falso mandado de prisão contra Moraes, assinado por ele mesmo. Segundo Delgatti, o objetivo era provar falhas de segurança no sistema eleitoral brasileiro.

Ao ser condenada, a congressista fugiu para a Itália, onde tem cidadania. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, chegou a solicitar, em junho, a extradição da parlamentar, mas o pedido ainda é analisado pela Justiça italiana.

