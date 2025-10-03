Presa na Itália, Zambelli anuncia livro e diz que confia na inocência

Presa na Itália, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) divulgou, nesta sexta-feira (3/10), uma nova “carta ao povo brasileiro”. Nela, a parlamentar afirma que escreveu um livro: “Escrevi um livro, que está sendo editado, e pedirei que vocês conheçam e me ajudem”.

Zambelli também relatou como tem passado os dias na cadeia. “Uso boa parte do meu tempo para orar pelos brasileiros que estão no Brasil ou fora, os perseguidos e perseguidores, que ambos alcancem a misericórdia de Deus”, escreveu Zambelli.

A deputada federal está presa na Itália desde 29 de julho, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Ela foi condenada a 10 anos de prisão por tramar a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em janeiro de 2023.

Para isso, ela contratou o hacker Walter Delgatti, responsável por invadir o sistema do Conselho e elaborar um falso mandado de prisão contra Moraes, assinado por ele mesmo. Segundo Delgatti, o objetivo era provar falhas de segurança no sistema eleitoral brasileiro.

Ao ser condenada, a congressista fugiu para a Itália, onde tem cidadania. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, chegou a solicitar, em junho, a extradição da parlamentar, mas o pedido ainda é analisado pela Justiça italiana.