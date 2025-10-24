24/10/2025
Presente de grego: mulher devolve item histórico à Grécia após 60 anos

Após ficar com um item arqueológico grego por 60 anos, uma mulher alemã devolveu a peça ao país de origem. Ela guardava em casa um antigo capitel, elemento decorativo do topo de uma coluna clássica grega.

De acordo com o ministério da Cultura da Grécia, a entrega foi realizada em 10 de outubro, através da Universidade de Münster, da Alemanha.

O objeto tem 24 cm de altura e 33,5 cm de largura. Feito de calcário e gesso, o pedaço do capitel tem características semelhantes a outros capitéis jônicos do sítio arqueológico da Antiga Olímpia, lugar onde os Jogos Olímpicos eram disputados.

O fragmento foi retirado de Leonidaion, um antigo local de hospedagem para convidados e atletas participantes dos Jogos Olímpicos.

O item estava com a mulher desde a década de 1960. Motivada pelas recentes devoluções de antiguidades feitas à Universidade de Münster, ela decidiu fazer o mesmo. O objeto foi repassado pela instituição ao governo da Grécia em seguida.

“A Universidade de Münster está se mostrando uma parceira estável”, exalta o ministério grego em comunicado. Outros dois artefatos antigos também foram devolvidos em 2019 e 2024.

Durante cerimônia de entrega, o curador do museu da Universidade de Münster, Torben Schreiber, destacou a importância da atitude. “Nunca é tarde demais para fazer a coisa certa, moral e justa”, diz o especialista.

