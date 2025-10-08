Presidente da Câmara de Sena chama briga entre vereadores de “lamentável” e promete punição

O presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, Charmes Diniz, se pronunciou nesta quarta-feira (8) sobre a briga entre os vereadores Denis Barros e Maycon Moreira, que trocaram socos e chutes durante a sessão da última terça-feira (7). Em entrevista à Rádio Difusora, Charmes classificou o episódio como “lamentável” e afirmou que a Câmara tomará as medidas cabíveis conforme o regimento interno.

Ele informou que a Mesa Diretora irá emitir uma nota oficial de esclarecimento e que deve ser criada uma comissão de ética para apurar o caso.

“Para mim, é um momento de tristeza. Não compactuo com esse tipo de atitude. A Câmara é um espaço para debater projetos que beneficiam o povo, e não para esse tipo de comportamento”, declarou o presidente.

Segundo Charmes, o procedimento seguirá o trâmite legal com orientação do setor jurídico da Casa. “Temos que agir dentro da lei. Caso haja necessidade de punição, ela será aplicada. Acredito que uma cassação não se faz necessária, mas uma advertência vai ocorrer, isso eu garanto”, disse o presidente.

Durante a entrevista, o parlamentar também reconheceu que o episódio prejudicou a imagem do Legislativo municipal. “Foi uma cena ridícula, principalmente diante de pais de família que acompanhavam a sessão. O maior prejudicado é o Parlamento, porque esse tipo de comportamento coloca a Câmara sob os holofotes de forma negativa”, afirmou.

Charmes Diniz reforçou que está em seu terceiro mandato e destacou que nunca se envolveu em situações semelhantes. “O povo nos elege para representá-lo com respeito. Nosso papel é debater ideias e projetos, não trocar agressões físicas. O que aconteceu serve de lição para que episódios assim não se repitam”, concluiu.

A confusão entre os vereadores teria começado por divergências políticas e críticas sobre a tramitação de um projeto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), presidida por Maycon. Após o confronto, Maycon registrou boletim de ocorrência contra Denis e afirmou que pedirá a cassação do mandato do colega.