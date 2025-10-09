09/10/2025
Presidente da CPMI do INSS quer convocar irmão de Lula: “Urgente”

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), senador Carlos Viana (Podemos-MG), declarou nesta quinta-feira (9/10) que vai pautar na próxima semana um requerimento de convocação de Frei Chico, vice-presidente do Sindnapi e irmão do presidente Lula (PT).

“Eu entendo que é urgente que nós coloquemos em votação a convocação do chamado Frei Chico, irmão do presidente Lula, para que ele possa, inclusive, esclarecer os pontos que foram colocados ali e qual a participação, especialmente, nas decisões que foram tomadas”, disse Viana depois da primeira parte da oitiva de Milton Baptista de Souza Filho, presidente do sindicato.

O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.

Embora Frei Chico seja vice-presidente do sindicato investigado pela Polícia Federal (PF), ele não é diretamente investigado. Até o momento, não foi votado nenhum requerimento de votação para convocar o irmão do presidente Lula.

A prioridade do colegiado é ouvir autoridades e presidentes das entidades envolvidas na Operação Sem Desconto.

