Presidente da FPF elogia arbitragem e gera críticas sobre foco da entidade

Em meio às recentes polêmicas envolvendo decisões contestadas da arbitragem, o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos saiu em defesa dos árbitros e destacou a responsabilidade dos clubes em oferecer condições adequadas de trabalho.

Em entrevista à imprensa, Bastos afirmou que os dirigentes precisam compreender o cenário de pressão enfrentado pelos profissionais do apito nas Séries A, B, C e D, reforçando a importância de um ambiente equilibrado para o bom desempenho da arbitragem.

Presidente da FPF destaca arbitragem e gera críticas sobre foco da entidade Reprodução/Instagram: @fpf_oficial Presidente da FPF destaca arbitragem e gera críticas sobre foco da entidade Reprodução/Instagram: @fpf_oficial Reprodução/Raul Baretta/ Santos FC Federação Paulista vive articulação inédita e deve ter primeira eleição sem candidato único Reprodução/X

O discurso, no entanto, gerou críticas de dirigentes e torcedores, que esperavam da FPF uma postura mais voltada à mediação e ao apoio direto aos clubes filiados. Para parte dos bastidores do futebol paulista, a fala do presidente reforça a percepção de que a entidade tem priorizado pautas institucionais e corporativas, em detrimento das demandas das equipes.

A polêmica ganhou ainda mais força após o lançamento da Copinha Feminina, realizado na última quarta-feira (8/10), no Estádio do Pacaembu. Imagens divulgadas por meio das redes sociais oficiais da FPF mostraram o telão do estádio com destaque para a foto de Reinaldo Bastos durante o discurso, enquanto o torneio feminino teve pouca visibilidade.

O episódio foi interpretado por parte do público como uma ação voltada à autopromoção, em vez de uma celebração do campeonato e do incentivo ao futebol feminino.

Com a sequência de episódios, aumentam os questionamentos sobre a priorização de interesses dentro da FPF. Clubes, atletas e dirigentes pedem maior equilíbrio e transparência nas decisões da entidade, especialmente em um momento em que a arbitragem e o futebol feminino exigem mais atenção e investimento.

Nova era da FPF

O portal LeoDias revelou com exclusividade que dirigentes descontentes com a atual administração da Federação Paulista de Futebol (FPF) passaram a articular um movimento de oposição que busca romper décadas de poder concentrado e ampliar a participação nas decisões da entidade.

Como resultado desse movimento, a próxima eleição da FPF pode, pela primeira vez, não ter um candidato único, abrindo espaço para uma disputa marcada pelo desejo de renovação e por maior equilíbrio entre as diferentes regiões do futebol paulista.

Vale lembrar que a reportagem do portal LeoDias procurou a Federação Paulista de Futebol para esclarecer dúvidas sobre as eleições da entidade, no entanto, não houve retorno.