Presidente da ManausCult comemora sucesso das celebrações do 356º aniversário de Manaus

O presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), Jender Lobato, concedeu uma entrevista ao repórter Natan Balieiro, para o portal LeoDias, na qual falou sobre o sucesso das comemorações pelos 356 anos de Manaus. A programação teve início na última quinta-feira (23/10) e segue com diversas atrações culturais.

“São quatro dias de programação que envolvem diferentes formas de evento e valorizam a nossa cultura, especialmente o boi-bumbá. O aniversário acontece nas zonas Norte e Leste, regiões com comunidades muito populosas em Manaus, onde trazemos nomes como Klessinha, Nadson, o Ferinha, Guto Lima, Mikael e DJ Lala Abreu. Também realizamos um grande evento gospel com a maior banda da história do Brasil, o Diante do Trono, liderado por Ana Paula Valadão. Essa iniciativa foi idealizada pelo prefeito David desde o início de sua gestão, com o propósito de promover também eventos religiosos”, destacou Jender Lobato, que já presidiu o Boi Caprichoso.

A celebração contou com o ritmo seresteiro de Klessinha e o som contagiante de Nadson, o Ferinha, que animaram uma multidão na Alameda Alphaville, entre os bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, nas zonas Norte e Leste da cidade. As apresentações começaram na noite de quinta-feira (23/10) e seguiram até as primeiras horas desta sexta (24/10). Artistas regionais, como Guto Lima e o grupo Pagode do Mikael, completaram a festa organizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da ManausCult. Os shows de sexta e sábado acontecem no Sambódromo de Manaus, com entrada gratuita.

“É um grande viradão cultural! Tivemos duas semanas da Ferinha do Tururi, que é o esquenta do Boi Manaus, com os caprichosos, garantidos e os principais toadeiros. Foram dias de festa no Mirante e no Sambódromo, e agora seguimos com essa celebração. Amanhã e sábado ainda teremos o Boi Manaus na Ponta Negra”, completou Jender Lobato.