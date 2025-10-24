24/10/2025
Universo POP
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero

Presidente da ManausCult comemora sucesso das celebrações do 356º aniversário de Manaus

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
presidente-da-manauscult-comemora-sucesso-das-celebracoes-do-356o-aniversario-de-manaus

O presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), Jender Lobato, concedeu uma entrevista ao repórter Natan Balieiro, para o portal LeoDias, na qual falou sobre o sucesso das comemorações pelos 356 anos de Manaus. A programação teve início na última quinta-feira (23/10) e segue com diversas atrações culturais.

“São quatro dias de programação que envolvem diferentes formas de evento e valorizam a nossa cultura, especialmente o boi-bumbá. O aniversário acontece nas zonas Norte e Leste, regiões com comunidades muito populosas em Manaus, onde trazemos nomes como Klessinha, Nadson, o Ferinha, Guto Lima, Mikael e DJ Lala Abreu. Também realizamos um grande evento gospel com a maior banda da história do Brasil, o Diante do Trono, liderado por Ana Paula Valadão. Essa iniciativa foi idealizada pelo prefeito David desde o início de sua gestão, com o propósito de promover também eventos religiosos”, destacou Jender Lobato, que já presidiu o Boi Caprichoso.

Veja as fotos

Foto: Portal LeoDias
Diretor-presidente da ManausCult celebra sucesso do 356º aniversário de ManausFoto: Portal LeoDias
Foto: Portal LeoDias
Diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), Jender LobatoFoto: Portal LeoDias
Divulgação
Diretor-presidente da ManausCult celebra sucesso do 356º aniversário de ManausDivulgação
Divulgação
Diretor-presidente da ManausCult celebra sucesso do 356º aniversário de ManausDivulgação

Leia Também

A celebração contou com o ritmo seresteiro de Klessinha e o som contagiante de Nadson, o Ferinha, que animaram uma multidão na Alameda Alphaville, entre os bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, nas zonas Norte e Leste da cidade. As apresentações começaram na noite de quinta-feira (23/10) e seguiram até as primeiras horas desta sexta (24/10). Artistas regionais, como Guto Lima e o grupo Pagode do Mikael, completaram a festa organizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da ManausCult. Os shows de sexta e sábado acontecem no Sambódromo de Manaus, com entrada gratuita.

“É um grande viradão cultural! Tivemos duas semanas da Ferinha do Tururi, que é o esquenta do Boi Manaus, com os caprichosos, garantidos e os principais toadeiros. Foram dias de festa no Mirante e no Sambódromo, e agora seguimos com essa celebração. Amanhã e sábado ainda teremos o Boi Manaus na Ponta Negra”, completou Jender Lobato.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost