Presidente da República Centro-Africana homenageia mercenários russos

O presidente da República Centro-Africana (RCA), Faustin-Archange Touadéra, condecorou mercenários russos do Grupo Wagner, e lhes agradeceu pelo trabalho feito no país. A informação foi divulgada pela mídia estatal da Rússia nesta terça-feira (7/10).
No evento, 16 combatentes ligados a organização de mercenários receberam premiações do governo local.
“A amizade entre a Rússia e a RCA é uma parceria estratégica baseada no respeito mútuo e em interesses comuns”, disse Touadéra aos mercenários russos. “A Rússia provou ser uma aliada confiável e consistente da RCA”.
A República Centro Africana foi um dos primeiros países africanos a contar com forças do Grupo Wagner, na época comandado por Yevgeny Prigozin. O objetivo era ampliar os esforços locais na luta contra grupos terroristas na região.
Analistas, porém, apontavam o movimento como uma forma da Rússia expandir sua influência no continente, ainda que o Kremlin nunca tenha confirmado ligações oficiais com a organização.
Mesmo com o desmembramento da organização após a morte de Prigozin — cujos mercenários foram integrados ao Africa Corps, ligado oficialmente ao Ministério da Defesa da Rússia —, o Grupo Wagner ainda mantém presença em alguns países no continente africano.