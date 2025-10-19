19/10/2025
Presidente de comissão critica “falta de sinergia” do governo sobre IA

Escrito por Metrópoles
Presidente da comissão especial que trata da regulamentação da inteligência artificial (IA) no Brasil, deputada Luísa Canziani (PSD-PR) criticou o que chama de “falta de estratégia” do governo Lula sobre o tema.

À coluna, a parlamentar disse que a bancada governista participa das audiências públicas, mas que “falta sinergia” na Esplanada dos Ministérios para apontar o caminho que o governo quer adotar no debate.

A deputada Luísa Canziani

A deputada Luísa Canziani

A deputada Luísa Canziani

“O governo tem sido chamado e está sendo participativo nas discussões da comissão. Agora, participar das audiências públicas é uma coisa. Outra coisa bem diferente é estabelecer uma estratégia clara para posicionar o Brasil no mapa da inteligência artificial. Falta sinergia entre os ministérios, falta uma voz capaz de apontar efetivamente o caminho que o governo quer adotar”, afirmou.

Na avaliação de Luísa Canziani, é necessário definir se a regulamentação da inteligência artificial no Brasil é uma das prioridades da agenda e do orçamento do governo.

“Estamos falando de soberania tecnológica, garantia de infraestrutura e formação de talentos. E isso envolve prioridade de agenda e, obviamente, de orçamento. Será que estamos nesse caminho? Tenho minhas dúvidas”, afirmou.

Criada pelo presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) para discutir um texto já aprovado no Senado, a comissão está, atualmente, na fase de seminários regionais, após realizar uma série de audiências públicas na Câmara.

Por acordo, os deputados não estão tratando no texto da regulação de conteúdo — justamente um dos temas mais desejados pelo governo, mas que enfrenta resistência das bancadas bolsonaristas e de centro-direita na Casa.

“Não politizamos a comissão. E hoje os ânimos estão acalorados, e as disputas político-ideológicas acabam se sobressaindo. Inclusive, fizemos questão de dissociar a comissão da discussão da moderação de conteúdo em plataformas digitais”, completou a presidente do colegiado.

