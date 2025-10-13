Presidente de estatal ressarce cofres públicos após denúncia

Presidente do Serviço Geológico do Brasil (SGB), empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, Inácio Cavalcanti Melo ressarciu os cofres públicos em R$ 9,3 mil após a coluna revelar que filhos do dirigente se hospedaram em hotéis de Florianópolis (SC) e Maceió (AL) com despesas pagas com recursos da estatal.

Notas fiscais mostraram gastos este ano com diárias em suítes executivas, refeições e consumo de itens como camarão flambado e energéticos.

O ressarcimento ocorreu horas antes de a estatal responder à solicitação protocolada pela coluna com base na Lei de Acesso à Informação (LAI).

Após a divulgação dos gastos, Inácio Cavalcanti gravou um vídeo distribuído internamente na estatal, no qual negou irregularidades e afirmou ter feito o reembolso por iniciativa própria.

“Apesar de tanto trabalho, nos últimos dias, a mídia tem veiculado informações distorcidas e mentirosas, de cunho político, que não refletem a realidade. Houve menção à suposta utilização de recursos públicos para pagamento de despesas particulares.

A esse respeito, destaco que houve a emissão equivocada de notas fiscais pela rede hoteleira. Assim que nós detectamos o erro, eu efetuei, com recurso próprio, o recolhimento integral dos referidos valores aos cofres públicos.

Não houve qualquer prejuízo ao erário, nem uso indevido de recursos da companhia. Nossa conduta é pautada pela transparência e seriedade na gestão do dinheiro público”, disse o presidente da estatal.

Nota fiscal emitida por hotel em Florianópolis (SC) em nome do filho do presidente do Serviço Geológico Brasileiro, estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia

Despesas revelam consumo de camarão flambado, brownies de chocolate, hambúrgueres, batata frita, sucos, refrigerantes, energéticos, pudim de leite e um chocolate Kit Kat

Nota fiscal emitida por hotel em Maceió (AL) em nome do outro filho do presidente do Serviço Geológico Brasileiro, estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia

Gastos adicionais do presidente do SGB e seus dois filhos

Resposta do Serviço Geológico do Brasil (SGB)

Nota fiscal para ressarcimento à União

Guia de Recolhimento da União no valor de R$ 9.220

Hotéis e camarões para filhos

As notas fiscais obtidas pela coluna detalham os valores. Em Florianópolis, o BT Florianópolis Hotéis Ltda. emitiu comprovante de R$ 3.758,68 referente à hospedagem entre 13 e 16 de janeiro de 2025, incluindo diária de R$ 3.667 e taxa adicional de R$ 91,66.

Em Maceió, o Hotel Brisa Suítes, localizado na Avenida Doutor Antônio Gouveia, cobrou R$ 4.665 por diárias entre 16 e 20 de janeiro, em nome de Inácio Melo e dois filhos. O extrato lista gastos com camarão flambado (R$ 139,80), brownies de chocolate (R$ 71,80), hambúrgueres (R$ 38,90 cada), batata frita (R$ 22), além de sucos, refrigerantes, energéticos, pudim de leite e outros itens.