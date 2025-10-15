Presidente de estatal se demite após denúncias da coluna

O presidente do Serviço Geológico do Brasil (SGB), Inácio Cavalcante Melo, pediu demissão do cargo nesta terça-feira (14/9). O anúncio foi feito por e-mail enviado aos funcionários às 19h18, no qual afirmou ter tomado uma decisão pessoal e agradeceu à equipe pelos dois anos à frente da estatal, que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia.

A saída ocorre oito dias após a coluna revelar que Melo utilizou recursos públicos para pagar suítes executivas e refeições com camarão flambado durante viagens com dois filhos a Florianópolis (SC) e Maceió (AL).

Melo foi indicado ao cargo pela senadora Eliziane Gama (PSD), com quem era casado à época da nomeação. Nesta semana, Eliziane se reuniu com o presidente Lula e com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Segundo apuração da coluna, a parlamentar demonstrou incômodo com as denúncias que atingiram seu nome.

“Consciência tranquila”

Em mensagem enviada aos servidores, Melo diz que segue “com a consciência tranquila e com o sentimento de que deixo um legado positivo”:

“Meus queridos amigos e amigas do Serviço Geológico do Brasil,

Depois de dois anos à frente dessa instituição tão especial, chegou o momento de me despedir. Essa é uma decisão pessoal, tomada com serenidade e com a certeza de que cumpri minha missão aqui. Sigo para novos desafios, com o coração cheio de gratidão e orgulho pelo caminho que percorremos juntos.

Quando cheguei ao SGB, tinha um propósito claro: fortalecer a instituição. Dediquei cada dia a esse objetivo, sempre ouvindo, aprendendo e conhecendo de perto o trabalho admirável que vocês realizam. Vi de perto o talento, o comprometimento e a paixão que movem essa instituição.

Me empenhei para destravar projetos que estavam parados há anos, modernizar processos e garantir conquistas para valorizar o papel de vocês. Tudo isso foi feito durante um momento orçamentário extremamente desafiador.

Me despeço com a consciência tranquila e com o sentimento de que deixo um legado positivo, construído de forma coletiva. Tivemos vitórias importantes: o melhor Acordo Coletivo das últimas décadas, a retomada da Gratificação de Desempenho (GDAG), o teto remuneratório do concurso público, que em breve trará novos colegas para somar forças.

Recebi com abraço aberto essa equipe profissional e mesmo nas crises, vocês me mostraram que o ativo mais valioso do SGB são as pessoas que fazem parte dele.

Criamos o Plano de Demissão Incentivada e o Programa de Preparação para Aposentadoria, valorizando quem tanto contribuiu para a história do SGB. Modernizamos a gestão, com o novo Regulamento de Licitações e a central de compras, reforçando a governança e a transparência.

Celebramos grandes momentos, como a parceria com a Petrobras para o Centro Científico e Cultural da Urca. Esse é o maior projeto da história do SGB, com mais de R$ 200 milhões investidos. Também estamos vivendo a retomada dos levantamentos aerogeofísicos após uma década. Essas entregas mostram que, com dedicação e compromisso, é possível transformar planos em realizações.

Deixo o SGB com o coração leve, grato e confiante no futuro. Levo comigo os aprendizados, as amizades, a admiração e o respeito por vocês que fazem dessa instituição uma referência para o Brasil. Sigam firmes, com o mesmo orgulho e propósito que sempre me inspiraram.

Estarei trilhando novos caminhos, mas sempre vibrando com as conquistas do SGB.

Um abraço a todos! Fiquem com Deus!”

E-mail de Inácio Cavalcante Melo a funcionários do Serviço Geológico do Brasil (SGB) em que anuncia sua saída do cargo

Relembre o caso

Notas fiscais obtidas pela coluna apontam que os filhos de Melo se hospedaram em hotéis de Florianópolis (SC) e Maceió (AL) com despesas pagas com verba da estatal. Em Santa Catarina, as diárias chegaram a R$ 3,6 mil; em Alagoas, somaram R$ 4,6 mil. Os extratos registram refeições, pedidos de quarto e itens de frigobar, incluindo camarão flambado, hambúrgueres, brownies e bebidas.

Sob a justificativa de erro na emissão das notas fiscais, Melo ressarciu os cofres públicos em R$ 9,3 mil. O pagamento foi feito poucas horas antes de a estatal responder a um pedido da coluna protocolado com base na Lei de Acesso à Informação (LAI).

Nota fiscal emitida por hotel em Florianópolis (SC) em nome do filho do presidente do Serviço Geológico Brasileiro, estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia

Despesas revelam consumo de camarão flambado, brownies de chocolate, hambúrgueres, batata frita, sucos, refrigerantes, energéticos, pudim de leite e um chocolate Kit Kat

Nota fiscal emitida por hotel em Maceió (AL) em nome do outro filho do presidente do Serviço Geológico Brasileiro, estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia

Gastos adicionais do presidente do SGB e seus dois filhos

Resposta do Serviço Geológico do Brasil (SGB)

Nota fiscal para ressarcimento à União

Guia de Recolhimento da União no valor de R$ 9.220

A indicação de Melo havia sido contestada por entidades representativas de servidores do SGB. Em carta enviada ao governo, as associações alegaram falta de formação técnica na área de geociências e citaram processos judiciais. Em mensagens trocadas em grupos de WhatsApp de funcionários, servidores também criticaram sua gestão e o desempenho à frente da instituição.

Críticas e ironias em grupos de WhatsApp

Mensagens trocadas entre servidores do SGB em grupos paralelos de WhatsApp revelam críticas à gestão de Inácio Cavalcante Melo. Em uma das conversas, o servidor Bruno Luiz Schoenwetter sugere que o então presidente pretendia se candidatar a deputado federal pelo Tocantins e que, por esse motivo, o principal projeto do órgão — o levantamento aerogeofísico para mapear o subsolo brasileiro — começaria justamente pelo estado.

Em outro trecho, um funcionário afirma “nunca ter visto um gestor com tanto potencial para acabar com o SGB” e que “só restará terra arrasada” após sua saída.

Em um dos prints, o servidor Bruno Luiz Schoenwetter compartilha uma reportagem intitulada “Após ser rejeitado no Maranhão, ‘marido’ de Eliziane Gama ensaia candidatura de deputado no Tocantins”

Em outro print, o servidor afirma que “em todo o período em que está na empresa, nunca viu um gestor com tanto potencial para acabar com o SGB”.