Presidente do Barcelona admite distanciamento de Messi, mas promete homenagem ao ídolo

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, revelou que não mantém uma relação próxima com Lionel Messi desde que o argentino deixou o clube em 2021. Apesar do afastamento, o dirigente assegurou que pretende prestar uma grande homenagem ao craque, que marcou época no Camp Nou.
“Tínhamos uma relação muito boa com o Messi. Quando não renovamos o contrato, essa relação se estragou, mas conseguimos alguma reaproximação. O que queremos é que se possa fazer a grande homenagem que merece”, afirmou Laporta, em entrevista ao canal 3Cat.
Messi encerrou sua passagem pelo Barcelona em agosto de 2021, após mais de 20 anos no clube. O argentino conquistou 35 títulos e se consolidou como o maior ídolo da história blaugrana, com atuações que definiram uma era no futebol mundial.
Durante a conversa, Laporta também foi questionado sobre quem escolheria entre Messi e Johan Cruyff, dois dos maiores nomes ligados ao Barcelona. Apesar da dificuldade da comparação, o presidente não deixou dúvidas ao revelar sua preferência.