presidente-do-barcelona-revela-desejo-de-homenagear-messi:-“merece”

Presidente do Barcelona, Joan Laporta revelou que não mantém relação próxima com Lionel Messi desde a saída do argentino do clube catalão. Apesar do distanciamento, o mandatário declarou que pretende homenagear o jogador pela história que escreveu no time.

“Tínhamos uma relação muito boa com o Messi. Quando não renovamos o contrato, essa relação se estragou, mas conseguimos alguma reaproximação. O que queremos é que se possa fazer a grande homenagem que merece”, declarou Laporta, em entrevista ao canal 3Cat.



Messi deixou o Barcelona rumo ao PSG em 2021.



Jogador se despediu do clube sem grandes homenagens.



Atualmente, o argentino joga pelo Inter Miami, dos Estados Unidos.



Messi se despediu do Barcelona em agosto de 2021. O argentino defendeu a camisa do clube catalão por mais de duas décadas e tem 35 títulos com o time.

Laporta ainda foi questionado sobre quem escolheria entre dois dos principais nomes da história do time catalão: Lionel Messi e Johan Cruyff. Apesar da escolha difícil, o mandatário do Barcelona não deixou dúvidas na resposta.

“Quem é Deus? Cruyff”, declarou o presidente ao escolher o jogador holandês.