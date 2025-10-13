13/10/2025
Presidente do Barcelona revela desejo de homenagear Messi: “Merece”

Escrito por Metrópoles
Presidente do Barcelona, Joan Laporta revelou que não mantém relação próxima com Lionel Messi desde a saída do argentino do clube catalão. Apesar do distanciamento, o mandatário declarou que pretende homenagear o jogador pela história que escreveu no time.

“Tínhamos uma relação muito boa com o Messi. Quando não renovamos o contrato, essa relação se estragou, mas conseguimos alguma reaproximação. O que queremos é que se possa fazer a grande homenagem que merece”, declarou Laporta, em entrevista ao canal 3Cat.

Jogador se despediu do clube sem grandes homenagens. Atualmente, o argentino joga pelo Inter Miami, dos Estados Unidos.

Messi deixou o Barcelona rumo ao PSG em 2021.

Eric Alonso/Getty Images2 de 3

Jogador se despediu do clube sem grandes homenagens.

Marc Gonzalez Aloma/Europa Press via Getty Images3 de 3

Atualmente, o argentino joga pelo Inter Miami, dos Estados Unidos.

Ricardo Nogueira/Eurasia Sport Images/Getty Images

Messi se despediu do Barcelona em agosto de 2021. O argentino defendeu a camisa do clube catalão por mais de duas décadas e tem 35 títulos com o time.

Laporta ainda foi questionado sobre quem escolheria entre dois dos principais nomes da história do time catalão: Lionel Messi e Johan Cruyff. Apesar da escolha difícil, o mandatário do Barcelona não deixou dúvidas na resposta.

“Quem é Deus? Cruyff”, declarou o presidente ao escolher o jogador holandês.

