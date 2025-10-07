Presidente do Detran anuncia data do novo edital do CNH Social com 5 mil vagas

07/10/2025
Durante a cerimônia da aula inaugural do curso de formação dos novos servidores do Detran-AC, realizada nesta segunda-feira (7), a presidente Taynara Martins destacou o impacto positivo que a contratação dos novos examinadores terá sobre o programa CNH Social.

De acordo com ela, o reforço no quadro de servidores vai permitir que o programa tenha mais alcance e agilidade em todo o estado. “O CNH Social terá um alcance bem maior, mais rápido e mais célebre, devido à contratação desses novos examinadores que vêm para somar em todo o Acre”, afirmou.

Segundo Taynara Martins, edital deve ser lançado entre fevereiro e março do próximo ano/Foto: ContilNet

mbém anunciou que o Detran já concluiu as etapas da edição 2025 do programa, incluindo as três modalidades – urbana, estudantil e rural – e se prepara para o próximo ciclo. “Encerramos recentemente a modalidade rural e já estamos planejando a edição 2026, que deve oferecer mais 5 mil vagas. A expectativa é lançar o edital entre fevereiro e março do próximo ano”, adiantou Taynara.

O programa CNH Social é uma das principais ações do governo do Acre voltadas à inclusão social e ao acesso gratuito à primeira habilitação para pessoas de baixa renda, estudantes e trabalhadores rurais.

