07/10/2025
Presidente do Equador sofre tentativa de assassinato, diz governo

O presidente do Equador, Daniel Noboa, sofreu um ataque a tiros enquanto estava em seu veículo, nesta terça-feira (7/10), em meio a protestos indígenas contra o seu governo. Noboa saiu ileso.

O incidente aconteceu na província de Cañar, na região central do país. O carro do presidente, que se dirigia para um evento oficial, foi cercado por cerca de 500 pessoas, houve lançamento de pedras e danos que indicam marcas de disparo de arma de fogo.

Ao todo, cinco pessoas foram presas. Segundo nota oficial do governo, elas serão processadas por terrorismo e tentativa de homicídio.

“Estamos fazendo o que devemos fazer, e eles não podem nos impedir: chegar a todos os cantos do país, onde as famílias precisam de obras públicas, serviços e da presença de seu presidente. Todos os presos serão processados ​​por terrorismo e tentativa de homicídio”, afirma a nota.

O Equador enfrenta um período de tensão social e política intensa. O governo de Daniel Noboa, que assumiu recentemente a presidência, tomou medidas econômicas que geraram grande insatisfação, especialmente nas áreas rurais e entre os povos indígenas. Um dos pontos mais sensíveis foi o fim dos subsídios ao diesel, que elevou os preços do combustível e afetou agricultores, transportadores e comunidades tradicionais, incluindo indígenas.

Em atualização.

