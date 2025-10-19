Presidente dos EUA posta vídeo de IA com jato “King Trump” despejando fezes em manifestantes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nas redes sociais um vídeo aparentemente gerado por inteligência artificial (IA), no qual aparece usando uma coroa e pilotando um jato com o nome “King Trump” (“Rei Trump”, em tradução livre). As imagens mostram a aeronave despejando fezes sobre manifestantes, e foram compartilhadas na conta oficial de Trump no Truth Social, na noite de sábado (18). A postagem ocorreu no mesmo dia em que ocorreram protestos em massa contra o governo americano, realizados em todos os 50 estados.

Os manifestantes exibiram cartazes com frases como “Eu Juro Fidelidade a Nenhum Rei” e gritaram palavras de ordem acusando o presidente de agir de forma autoritária. O vídeo, acompanhado da música “Danger Zone”, de Kenny Loggins, mostra o jato despejando uma substância semelhante a fezes sobre um grupo de pessoas reunidas em uma cidade. No mesmo dia, a Casa Branca publicou outra imagem gerada por IA retratando Trump e o vice-presidente, JD Vance, usando coroas, com a legenda “Tenham uma boa noite a todos”, seguida de um emoji de coroa.

Trump tem utilizado com frequência imagens manipuladas ou criadas por IA em suas publicações no Truth Social. Em setembro, ele compartilhou um meme sobre o deputado democrata Hakeem Jeffries, líder da minoria na Câmara, em que o parlamentar aparece com bigode falso e sombrero, ao som de uma música mariachi. Jeffries classificou o vídeo como racista e preconceituoso.

Os protestos deste sábado, intitulados “No Kings” (“Sem Reis”), foram organizados por movimentos progressistas como Indivisible, 50501 e MoveOn. O ato reuniu milhões de pessoas e ocorre após uma mobilização semelhante em junho. Líderes republicanos criticaram as manifestações, classificando-as como “movimentos de ódio à América”. Questionada sobre a reação da Casa Branca, a porta-voz Abigail Jackson respondeu, por e-mail: “Quem se importa?”. Em entrevista à Fox News, Trump comentou os protestos: “Eles estão se referindo a mim como um rei. Eu não sou um rei”.

Veja o vídeo: