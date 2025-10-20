20/10/2025
Universo POP
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”
Quem é o marido de Michelle Barros, acusada de traição em A Fazenda 17
Mãe de Virgínia reage a Zé Felipe encantado por Ana Castela e apaga curtida após repercussão
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17
Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki
Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca bem-humorada do pai da cantora durante churrasco
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre

Presidente eleito da Bolívia quer ajuda do Brasil sobre combustíveis

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
presidente-eleito-da-bolivia-quer-ajuda-do-brasil-sobre-combustiveis

O presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz, revelou que vai buscar o apoio do Brasil para contornar a crise de combustíveis no país. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (20/10), durante coletiva de imprensa, um dia depois da eleição que consagrou o político de centro-direita como futuro presidente.

De acordo com Paz, outros vizinhos, como Argentina e Uruguai, também serão procurados pelo governo boliviano.

“Indicamos publicamente gestões para que, junto a países amigos como Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, possam colaborar conosco a partir do dia 9 de novembro em função da necessidade do país [Bolívia] de resolver as longas filas que temos pelo problema dos combustíveis”, declarou.

Leia também

Desde o fim do último ano, a população da Bolívia enfrenta problemas relacionados à escassez de gasolina e diesel. Um dos principais motivos é a crise econômica no país, provocada principalmente pelo recuo nas exportações de gás natural.

Paz, alinhado à centro-direita, assume a presidência da Bolívia em 8 de novembro, após vencer o político conservador Jorge Tuto Quiroga no segundo turno das eleições bolivianas, realizadas no último fim de semana. A vitória dele representou o fim da hegemonia da esquerda no país após quase 20 anos. 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost