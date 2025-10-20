Presidente eleito da Bolívia quer ajuda do Brasil sobre combustíveis

O presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz, revelou que vai buscar o apoio do Brasil para contornar a crise de combustíveis no país. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (20/10), durante coletiva de imprensa, um dia depois da eleição que consagrou o político de centro-direita como futuro presidente.

De acordo com Paz, outros vizinhos, como Argentina e Uruguai, também serão procurados pelo governo boliviano.

“Indicamos publicamente gestões para que, junto a países amigos como Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, possam colaborar conosco a partir do dia 9 de novembro em função da necessidade do país [Bolívia] de resolver as longas filas que temos pelo problema dos combustíveis”, declarou.

Leia também

Desde o fim do último ano, a população da Bolívia enfrenta problemas relacionados à escassez de gasolina e diesel. Um dos principais motivos é a crise econômica no país, provocada principalmente pelo recuo nas exportações de gás natural.

Paz, alinhado à centro-direita, assume a presidência da Bolívia em 8 de novembro, após vencer o político conservador Jorge Tuto Quiroga no segundo turno das eleições bolivianas, realizadas no último fim de semana. A vitória dele representou o fim da hegemonia da esquerda no país após quase 20 anos.