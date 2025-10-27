27/10/2025
Preso após furar blitz cometeu infrações gravíssimas e pagou fiança

O motorista que fugiu de uma blitz e tentou se esconder em sua própria residência foi multado por cometer quatro infrações de trânsito e terá que pagar mais de R$ 1 mil em multas. Claudio Junio Passos Sousa (foto em destaque), de 32 anos, foi preso na última sexta-feira (24/10), mas liberado após pagar fiança de R$ 1,5 mil.

Por ter cometido três infrações de natureza gravíssima e uma grave, somando mais de 26 pontos na carteira, Claudio perderá o direito de dirigir por 12 meses.

O carro, com documentação irregular, também foi recolhido ao pátio do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) até que seja regularizado.

O Metrópoles apurou que o motorista possui um longo histórico de ocorrências de acidente de trânsito em seu nome. Uma das ocorrências foi registrada após ele emprestar o seu carro para uma pessoa sem permissão para dirigir.

A reportagem não localizou a defesa de Claudio Junio. O espaço segue aberto para eventuais posicionamentos.

Infrações de trânsito cometidas pelo motorista

  • Art. 165:  Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.
  • Art. 170: Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos
  • Art. 208:  Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no art. 44-A deste Código
  • Art. 230: Conduzir o veículo  que não esteja registrado e devidamente licenciado

Fuga de blitz

O condutor desobedeceu a ordem de parada dos agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) na QNF 01, em Taguatinga Norte, e fugiu em direção ao Pistão Norte.

Com o apoio do helicóptero Sentinela, as equipes do Detran e da PMDF acompanharam o veículo até Vicente Pires, onde o motorista abandonou o carro e tentou se esconder em uma residência dentro de um condomínio da região.

Claudio foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e encaminhado à 8ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por crime de alcoolemia, conforme laudo técnico emitido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

2 imagensClaudio Junio Passos Sousa, de 32 anos, foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após furar blitzFechar modal.1 de 2

Agente de trânsito do DF persegue e atira em homem com taser; vídeo

Reprodução / @brasiliaironica2 de 2

Claudio Junio Passos Sousa, de 32 anos, foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após furar blitz

Reprodução/Redes sociais

 

Preso dentro da própria casa

Um agente de trânsito do Distrito Federal perseguiu e usou uma arma de choque contra o homem que tentou se esconder dentro da residência da família, em Vicente Pires.

A ação, ocorrida na noite da última sexta-feira (24/10), foi filmada.

Veja o vídeo:

﻿﻿

 

As imagens mostram que, ainda do lado de fora da residência, uma arma de choque foi disparada. Logo depois, o motorista, identificado como Claudio Junio Passos Sousa, de 32 anos, cai no chão, enquanto a mãe dele entra em desespero e grita por socorro.

O vídeo, publicado pela página @brasiliaironica, mostra a mulher desesperada e suplicando: “No meu filho, não! Atira no meu filho, não! No meu filho, não!”

Enquanto a mãe implora, ela avisa que há crianças e idosos dentro da casa, e pede ao agente que pare. O servidor, porém, responde: “Sai pra lá, vai tomar outro. Moça, ele quase atropelou uns dez aqui na rua”.

