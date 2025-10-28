28/10/2025
Preso aproveita presença de visitantes e foge de cadeia em São Vicente

Um detento fugiu da Penitenciária I de São Vicente, no litoral de São Paulo, no último sábado (25/10). Ele se aproveitou da movimentação de visitantes no local para escalar o alambrado que cerca a ala do semiaberto, onde estava detido, e fugiu para uma área de mata.

A fuga aconteceu por volta das 16h. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a direção da unidade prisional abriu um Procedimento Apuratório Interno para uma checagem mais detalhada e registrou um boletim de ocorrência.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado na Delegacia de São Vicente. “As polícias Civil e Militar colaboram com a Polícia Penal”, disse a pasta.

Questionadas, as secretarias não informaram por quais crimes o detento estava preso. Até a publicação desta reportagem, ele seguia foragido.

