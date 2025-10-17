Preso pela PF, Buzeira pode ser conduzido à depor na CPI dos Pancadões

A CPI dos Pancadões solicitou a condução coercitiva de Bruno Alexssander Souza Silva (foto em destaque), o Buzeira, para prestar depoimento na Câmara Municipal de São Paulo.

O pedido foi feito pelo presidente da CPI, Rubinho Nunes (União), nessa quinta-feira (16/10), sob a justificativa de que o influenciador digital já havia sido convocado outras vezes, mas deixou de comparecer voluntariamente.

Buzeira foi preso no interior de São Paulo durante uma operação da Polícia Federal (PF) na terça (14). Ele estaria envolvido em um esquema milionário de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas.

Caso a condução coercitiva do influenciador seja aprovada pela Justiça, ele pode ser levado à depor com acompanhamento da Polícia Penal. “A Câmara irá peticionar no processo criminal que o levou a prisão a fim de que o juízo libere-o para oitiva e o sistema penitenciário proceda a condução”, explicou Rubinho.

O Metrópoles buscou a assessoria do influenciador mas não obteve retorno até a publicação da reportagem. O espaço permanece aberto.

CPI dos Pancadões

Instaurada no primeiro semestre deste ano, a CPI dos Pancadões tem como objetivo oficial “investigar possíveis omissões dos órgãos públicos municipais na fiscalização de perturbação do sossego, especialmente no combate a festas clandestinas e pancadões realizados no município de São Paulo”.

Vereadores da oposição afirmam, no entanto, que a comissão tem viés ideológico. Em sessão da CPI, durante depoimento do youtuber conhecido como Chavoso da USP, o presidente da comissão, vereador Rubinho Nunes, chegou a ameaçar decretar voz de prisão contra o influencer.

A possibilidade de condução coercitiva foi anunciada por Rubinho Nunes (União) após uma série de pessoas faltarem a uma das reuniões da CPI.