Preso por espancar companheira no DF divulgou vídeos íntimos da vítima

O homem de 42 anos que estava de “saidão” e foi preso em flagrante por espancar a companheira, no último domingo (26/10), divulgou vídeos íntimos da vítima em suas redes sociais.

A prisão foi feita pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na DF-065, na altura do Caub I, região do Riacho Fundo II.

Após o ataque, o suspeito utilizou o celular da companheira para divulgar vídeos íntimos da mulher em redes sociais e grupos de WhatsApp, além de postar as imagens no status do próprio número da vítima, acompanhadas de mensagens ofensivas.

Ele também teria ameaçado familiares da mulher para impedir que o caso fosse denunciado.

Segundo a 29ª Delegacia de Polícia, responsável pela investigação, o agressor, identificado como Nilton Imaculado Ribeiro, buscou a mulher nas primeiras horas da manhã e iniciou uma discussão dentro do carro, motivada por ciúmes.

Durante o trajeto, passou a agredi-la violentamente com socos no rosto. Para escapar, a vítima se jogou do veículo em movimento e foi socorrida por populares e internada em estado grave.

Durante as diligências, a PCDF descobriu que o homem estava em liberdade temporária (“saídão”) e cumpria pena no Centro de Progressão Penitenciária (CPP).

Após retornar à unidade prisional, foi detido e autuado em flagrante. O veículo usado no crime e o celular da vítima foram apreendidos.

De acordo com a Polícia Civil, Nilton possui extensa ficha criminal, com passagens por lesão corporal, ameaça, injúria, cárcere privado e uma tentativa anterior de feminicídio. Diante da gravidade do caso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito.