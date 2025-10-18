18/10/2025
Presos tomaram arma de policial durante suruba em cela de delegacia

Escrito por Metrópoles
A Corregedoria da Polícia Civil do Amazonas (PCAM) abriu uma investigação para apurar a conduta de um investigador acusado de chegar embriagado à delegacia e obrigar presos a manter relações sexuais com ele, dentro de uma cela da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em Santa Isabel do Rio Negro, interior do estado.

De acordo com informações apuradas, o episódio teria ocorrido após o servidor participar de uma festa. Testemunhas relataram que o policial, fora de si, entrou na carceragem armado e ordenou que cinco detentos tivessem relações com ele.

Durante o episódio, os presos conseguiram tomar a arma do investigador. No dia seguinte, os detentos procuraram o chefe de polícia local, relataram todo o ocorrido e entregaram a arma do servidor, confirmando o abuso.

Após o relato, o delegado comunicou o caso à Corregedoria, que instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar os fatos. O investigador foi afastado das funções, e a investigação corre sob sigilo.

Os presos envolvidos foram ouvidos e mantêm a mesma versão sobre o episódio. O policial ainda não prestou depoimento oficial, mas pode responder por abuso de autoridade, crime sexual e improbidade administrativa.

