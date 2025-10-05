Prestes a começar turnê nos EUA, banda Limão com Mel celebra forró romântico

A lendária banda de forró romântico Limão com Mel está prestes a cruzar o Atlântico para realizar um sonho: sua primeira turnê internacional. Em entrevista à repórter Letícia Braga, do portal LeoDias, os vocalistas Adma e Edson compartilharam a empolgação com a agenda nos Estados Unidos, que começa a partir do dia 23 de outubro.

“Estamos radiantes com essa novidade. Se Deus quiser, este mês ainda estaremos nos Estados Unidos para contemplar todo o povo americano e também os nossos brasileiros que estão lá, com saudade do nosso forró”, disse Adma, sobre o frio na barriga de apresentar o ritmo nordestino a um novo público.

Para a turnê nos EUA, a banda promete um show especial. Segundo Adma, o público pode esperar um repertório lindo, que passeia por toda a história da Limão com Mel e sua vasta playlist de sucessos. Em um toque de surpresa, ela revelou: “Também tem trechinho de música em inglês, e vai ser lindo demais.”

Com três décadas de carreira, a Limão com Mel celebra seu papel fundamental na música brasileira. Questionado sobre o legado da banda para o forró romântico, Edson destacou a experiência dos músicos e o compromisso com canções que falam diretamente ao coração.

“Nós viemos do baile, tocando rock, pop, MPB… Quando surgiu o forró romântico no Nordeste, a gente aderiu”, contou o cantor, lembrando que a Limão com Mel foi a primeira banda de Pernambuco a impulsionar o movimento. O vocalista ainda enfatizou que o maior legado da banda são as “grandes canções que hoje a gente toca como se fossem sucessos atuais”.

Vocalista da Limão com Mel ressalta que a banda não tem apenas um único sucesso

O artista lembrou que, justamente por ter inúmeros sucessos, nem sempre é simples escolher a música mais tocada com o passar dos anos. “O legado que a gente deixa é um trabalho com responsabilidade, fé em Deus primeiramente e uma união acima de qualquer coisa”, afirmou Edson, mencionando a longevidade da formação.

Eles ressaltaram que o músico mais “novo” na banda já tem entre 15 e 20 anos de casa. Manter a tradição e, ao mesmo tempo, promover a renovação tem sido a chave para o sucesso da banda. Adma explicou que o segredo está na temática de suas músicas.

“As canções de Limão falam de amor. Falar de amor vai ser para sempre. Então, é atemporal, toca os corações”, resumiu Adma. Essa atemporalidade reflete-se na plateia. Os vocalistas celebram a felicidade de ver no palco não apenas os fãs de 30 anos atrás, mas também os filhos e até os netos acompanhando. “É muito gratificante”, concluiu Adma, sobre o momento de viver esse sucesso entre gerações.