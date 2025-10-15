prestes-a-se-aposentar-do-stf,-barroso-passa-mal-e-vai-ao-hospital

Prestes a se aposentar do STF, o ministro Luís Roberto Barroso passou mal nesta quarta-feira (15/10) e foi levado ao hospital, em Brasília.

Segundo interlocutores, Barroso está no hospital Sírio Libanês, onde passa por exames. A suspeita é de que o ministro esteja com virose.

A ida de Barroso ao hospital coincide com o momento em que o decreto de sua aposentadoria foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com a portaria, a aposentadoria do ministro começa a valer a partir do sábado (18/10). Com isso, Lula terá de indicar um substituto para a vaga.

Na noite da terça-feira (14/10), Barroso participou de um jantar em sua homenagem. O evento ocorreu em uma casa do Lago Norte, em Brasília.

O jantar contou com as presenças de ministros do STF como Luiz Fux e Nunes Marques. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também prestigiou o evento.