15/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro

Prestes a se aposentar do STF, Barroso passa mal e vai ao hospital

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
prestes-a-se-aposentar-do-stf,-barroso-passa-mal-e-vai-ao-hospital

Prestes a se aposentar do STF, o ministro Luís Roberto Barroso passou mal nesta quarta-feira (15/10) e foi levado ao hospital, em Brasília.

Segundo interlocutores, Barroso está no hospital Sírio Libanês, onde passa por exames. A suspeita é de que o ministro esteja com virose.

3 imagensO ministro Luís Roberto BarrosoMinistro do STF Luís Roberto BarrosoFechar modal.1 de 3

Luís Roberto Barroso, ministro do STF

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakifoto2 de 3

O ministro Luís Roberto Barroso

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakifoto3 de 3

Ministro do STF Luís Roberto Barroso

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakifoto

A ida de Barroso ao hospital coincide com o momento em que o decreto de sua aposentadoria foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com a portaria, a aposentadoria do ministro começa a valer a partir do sábado (18/10). Com isso, Lula terá de indicar um substituto para a vaga.

Leia também

Na noite da terça-feira (14/10), Barroso participou de um jantar em sua homenagem. O evento ocorreu em uma casa do Lago Norte, em Brasília.

O jantar contou com as presenças de ministros do STF como Luiz Fux e Nunes Marques. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também prestigiou o evento.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost