Prestes a ser inaugurada, ponte da Sibéria receberá o nome de Jamil Félix Bestene; entenda

O Governo do Estado do Acre definiu o nome da nova ponte que liga o centro de Xapuri ao bairro Sibéria. A estrutura, em fase final de conclusão, se chamará Jamil Félix Bestene, em homenagem a um dos personagens mais respeitados da história do município. A inauguração está prevista para ocorrer após a COP-30, que será realizada em novembro, em Belém (PA), em data ainda a ser anunciada oficialmente.

A ponte Jamil Félix Bestene representa a concretização de um antigo sonho da população xapuriense e um marco na integração entre as duas margens do Rio Acre. A obra teve investimento total de R$40 milhões, sendo R$25 milhões provenientes de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e R$15 milhões de recursos do Governo do Estado.

Jamil Félix Bestene era um imigrante libanês que chegou ao Acre em 1923, aos 17 anos de idade. Empreendedor e solidário, iniciou sua trajetória como regatão pelo rio Acre, transportando pessoas e mercadorias entre comunidades ribeirinhas e regiões de fronteira. Ficou conhecido por oferecer caronas gratuitas e ajudar quem precisava atravessar o rio, gesto que lhe rendeu reconhecimento e afeto dos moradores de Xapuri.

Durante o ciclo da borracha, tornou-se comerciante e figura influente na cidade. Também atuou como padeiro, foguista em caldeira de navio e jornalista no jornal O Oeste, que circulou entre 1949 e 1957.

Sua filha, a professora Nabiha Bestene, relembrou o legado do pai nas redes sociais:

“Meu saudoso pai, Jamil Félix Bestene, um libanês que chegou no Acre em 1923, naturalizou-se brasileiro por amor a Xapuri, a querida ‘Princesinha do Acre’. Embora não tenha deixado riquezas materiais, deixou um legado moral sólido, construído sobre trabalho honesto, solidariedade e afeto.”

Jamil faleceu em 2 de dezembro de 1980, poucos dias antes de completar 74 anos.

O bairro Sibéria, que será definitivamente conectado ao centro de Xapuri pela ponte, tem raízes históricas ligadas ao período dos seringais. A comunidade surgiu como um ponto de descanso de seringueiros que vinham ao centro para comercializar produtos e fazer compras.

Com a conclusão da ponte Jamil Félix Bestene, Xapuri dá um passo importante em mobilidade e preservação da memória local, unindo duas margens que simbolizam o passado e o futuro do município.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) segue finalizando os últimos detalhes da obra, que deve ser entregue ainda neste ano.