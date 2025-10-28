Previdência privada cresce no Brasil e Sicredi é destaque entre os maiores gestores

Cuidar do futuro deixou de ser apenas um desejo distante e passou a fazer parte dos projetos de vida de muitas famílias brasileiras. Esse planejamento pode significar ter uma aposentadoria mais tranquila, realizar metas pessoais ou familiares ou simplesmente construir patrimônio de longo prazo. Nesse contexto, a previdência privada tem se consolidado como uma alternativa cada vez mais acessível e utilizada por quem deseja organizar a vida financeira com mais liberdade e segurança.

De acordo com o Report EAPC Mensal de janeiro e fevereiro de 2025, elaborado pela Quantum Finance, o Sicredi está entre os 10 maiores gestores do país em captação líquida no segmento de previdência privada. O resultado reflete a relevância do cooperativismo de crédito nesse mercado e a confiança dos mais de 9 milhões de associados que hoje encontram, na instituição, diferentes soluções financeiras, incluindo de planejamento de longo prazo.

Só no Brasil, já são mais de 14 milhões de planos ativos, segundo a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi). A maioria está na modalidade individual, que concentra 80%, enquanto os planos coletivos representam 20%. Entre os produtos, o destaque é o VGBL, voltado para quem faz declaração simplificada do Imposto de Renda ou busca um investimento adaptável a diferentes perfis e objetivos.

Essa modalidade reúne 8,9 milhões de planos, ou 63% do total. O PGBL, indicado para quem declara no modelo completo e pode deduzir até 12% da renda bruta anual no imposto, responde por 22% dos contratos, cerca de 3,1 milhões de planos.

O levantamento da Quantum mostra ainda que a previdência privada já alcança 11,2 milhões de pessoas, em torno de 7% da população adulta. O saldo acumulado do setor é de R$ 1,6 trilhão, equivalente a 13,4% do PIB nacional, com predominância da modalidade VGBL

Saiba mais em https://www.sicredi.com.br/site/previdencia/

Presença regional

Nos estados da região Norte e em Mato Grosso, o Sicredi também observa avanço consistente na previdência privada. A consultora de Investimentos do Sicredi, Maria Tamires Adelino, explica que a região que compreende esses estados contabiliza mais de R$ 460 milhões em saldo acumulado em junho de 2025.

Segundo ela, o número reflete a forte adesão dos associados e o papel do Sicredi como agente de transformação financeira, mesmo em regiões fora dos grandes centros financeiros. “Embora muita gente ainda associe previdência exclusivamente à aposentadoria, ela é muito mais do que isso. Trata-se de uma solução versátil para planejamento sucessório, proteção patrimonial, formação de reserva financeira e realização de objetivos de longo prazo, como garantir os estudos dos filhos, comprar um imóvel ou até mesmo reduzir o ritmo de trabalho com segurança. Além disso, a previdência permite indicar beneficiários livremente, com privacidade e sem necessidade de inventário, o que traz agilidade e economia em momentos delicados”, detalha.

Outro ponto destacado por Tamires é a forma de tributação. Diferentemente de outros fundos de investimento, a previdência privada não sofre a cobrança antecipada do imposto de renda conhecida como come-cotas, que incide duas vezes ao ano sobre fundos de renda fixa e multimercado. “A previdência é um investimento com foco no longo prazo e com benefícios fiscais específicos. Ao contrário dos fundos tradicionais, ela não sofre come-cotas, que é a antecipação do imposto de renda aplicada semestralmente em fundos de renda fixa e multimercado. Isso significa que o dinheiro permanece investido por mais tempo sem sofrer reduções periódicas por tributação antecipada, o que favorece o crescimento da rentabilidade ao longo do tempo”, explica a especialista.

Para ela, o primeiro passo é entender que é possível começar com valores acessíveis. O mais importante é criar o hábito de investir. “Começar é mais importante do que o valor. Com R$ 50 mensais, já é possível iniciar um plano de previdência no Sicredi. O segredo está na constância e no tempo de aplicação. Quanto antes começar, maior o potencial de crescimento com os juros compostos. O tempo é um aliado poderoso: quanto mais cedo se inicia, menor o esforço financeiro necessário para alcançar uma boa reserva”, orienta.

Além da possibilidade de começar com valores acessíveis e da flexibilidade nos aportes, a previdência privada reúne uma série de vantagens que ajudam a explicar a procura crescente pelo produto. Entre elas, estão: Planejamento sucessório: evita inventário e facilita a transferência de patrimônio com privacidade; Benefícios fiscais: possibilidade de dedução no IR (no PGBL) e diferimento do imposto; Ausência de come-cotas: maior rentabilidade no longo prazo; Flexibilidade de aportes e resgates planejados; Proteção patrimonial: pode ser usada como blindagem em alguns contextos jurídicos, e Gestão profissional dos recursos: com estrutura técnica qualificada e foco em rentabilidade.

Outro aspecto que chama a atenção, de acordo com a consultora, é a flexibilidade. A previdência permite diferentes formas de contribuição. “A previdência possibilita aportes mensais, esporádicos ou até aportes únicos. Isso se adapta ao perfil de cada pessoa. Quem tem renda variável pode investir quando tiver sobra, enquanto quem prefere disciplina pode programar um valor mensal. É um investimento planejado, mas não engessado”, define a consultora de Investimentos.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 253 municípios e possui 350 agências, para o atendimento a mais de 1,5 milhão de associados.

Site do Sicredi: www.sicredi.com.br

Redes Sociais: Facebook |Instagram | LinkedIn | YouTube