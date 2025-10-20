Previsões completas: o que o céu revela para o seu signo esta semana

A semana promete intensidade e recomeços na astrologia! A Lua Nova chega animando o astral e abrindo caminho para novos projetos e conquistas. Netuno retrógrado em Peixes pede cuidado com ilusões e confusões, enquanto o Sol entra em Escorpião e acende o fogo da paixão e da intuição.
Leia também
-
Os 4 signos mais místicos do zodíaco: veja se você está entre eles
-
Quatro signos vão precisar rever a carreira em outubro; descubra quais
-
Carinho, amor e muito sexo: 3 signos podem começar um namoro este mês
-
Endividados, estes 4 signos receberão um dinheiro inesperado em breve
É hora de mergulhar fundo, encarar as verdades e usar toda essa energia poderosa para se reinventar.
Veja o que os astros reservam para o seu signo de 20/10 a 26/10:
Áries
A energia da Lua Nova te impulsiona a começar algo novo, siga seu instinto! Contudo, só tenha cuidado para não agir por impulso com Marte e Sol em Escorpião, que podem te deixar mais explosivo do que o normal.
Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp
Touro
Hora de rever seus planos e focar nas suas metas. Netuno retrógrado alerta para não se deixar levar por ilusões. No amor, o clima esquenta, mas o ciúme pode vir junto, então controle a possessividade.
13 imagensFechar modal.1 de 13
Os doze signos do zodíaco são constelações de estrelas que estão na mesma posição e são visíveis do planeta Terra ao longo de todo o ano
Alto Astral / Reprodução 2 de 13
O signo de Áries é conhecido pelo senso de liderança, autonomia e pioneirismo, assim como pela sua coragem e autoconfiança
Arte/Metrópoles 3 de 13
Os taurinos têm a terra como elemento e são conhecidos por gostar de aproveitar os prazeres da vida, como comer e dormir
Arte/Metrópoles 4 de 13
O signo de Gêmeos é comunicativo, sociável e inteligente
Arte/Metrópoles 5 de 13
Representado por um caranguejo, este signo pode ser mais reservado e cauteloso, protegendo suas emoções
Arte/Metrópoles 6 de 13
Os leoninos apresentam como características a criatividade, o carisma e a generosidade
Arte/Metrópoles 7 de 13
Conhecidos pelo senso de organização, os virginianos são determinados, trabalhadores e disciplinados
Arte/Metrópoles 8 de 13
O signo de Libra é regido pelo elemento ar e tem como características associadas a ele a sociabilidade, a inteligência e a capacidade de apreciar a beleza
Arte/Reprodução 9 de 13
O signo de Escorpião é representado pelo animal de mesmo nome e tem o elemento de água como seu regente
Arte/Metrópoles 10 de 13
Sagitarianos também prezam pela autonomia, a liberdade e pela espontaneidade. Além disso, é um signo relacionado à impulsividade
Arte/Metrópoles 11 de 13
Os capricornianos também são trabalhadores, ambiciosos e práticos. Outras características são a busca pela estabilidade, segurança e a capacidade visionária
Arte/Metrópoles 12 de 13
Os aquarianos também têm uma energia mais mental, que confere algumas características relacionadas ao signo, como capacidade analítica, lógica e objetiva
Arte/Metrópoles 13 de 13
Representado por dois peixes, o último signo do zodíaco é conhecido por ser sonhador, intuitivo e conectado a emoções
Arte/Reprodução
Continue a leitura no site João Bidu, parceiro do Metrópoles.