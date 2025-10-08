08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

PRF apreende 1,5 mil maços de cigarros contrabandeados

A ação integra o trabalho permanente de combate ao contrabando e à entrada ilegal de mercadorias no país, com reforço em áreas de fronteira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.500 maços de cigarros contrabandeados durante fiscalização na BR-317, em Senador Guiomard, nesta terça-feira (7).

PRF fez a apreensão no interior do estado do Acre/Foto: Reprodução

A carga, de origem estrangeira, estava escondida no compartimento de um carro de passeio. O motorista foi abordado em patrulhamento de rotina e não apresentou documentação fiscal que comprovasse a procedência do material.

O veículo, a mercadoria e o condutor foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Rio Branco, onde o caso está sob investigação.

Segundo a PRF, a ação integra o trabalho permanente de combate ao contrabando e à entrada ilegal de mercadorias no país, com reforço em áreas de fronteira.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost