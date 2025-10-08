PRF apreende 1,5 mil maços de cigarros contrabandeados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.500 maços de cigarros contrabandeados durante fiscalização na BR-317, em Senador Guiomard, nesta terça-feira (7).

A carga, de origem estrangeira, estava escondida no compartimento de um carro de passeio. O motorista foi abordado em patrulhamento de rotina e não apresentou documentação fiscal que comprovasse a procedência do material.

O veículo, a mercadoria e o condutor foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Rio Branco, onde o caso está sob investigação.

Segundo a PRF, a ação integra o trabalho permanente de combate ao contrabando e à entrada ilegal de mercadorias no país, com reforço em áreas de fronteira.